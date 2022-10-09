Serik’te Tek Katlı Ev Yangında Küle Döndü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev küle döndü. Ev sahibinin iddiasına göre evde bulunan 300 gram altın ile bir miktarda paranın yandığı belirtildi.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (Antalya), (DHA)-ANTALYA'nın Serik ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev küle döndü. Ev sahibinin iddiasına göre evde bulunan 300 gram altın ile bir miktarda paranın yandığı belirtildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yangın saat 16.30 sıralarında Kadriye Mahallesi 186 Sokakta çıktı. Ahmet İtaç'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevlerin görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi İtaç'ın iddiasına göre evde bulunan 300 gram altın ile bir miktarda paranın yandığı belirtildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı