Serik’te Tek Katlı Ev Yangında Küle Döndü

Serik’te Tek Katlı Ev Yangında Küle Döndü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev küle döndü. Ev sahibinin iddiasına göre evde bulunan 300 gram altın ile bir miktarda paranın yandığı belirtildi.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (Antalya), (DHA)-ANTALYA'nın Serik ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev küle döndü. Ev sahibinin iddiasına göre evde bulunan 300 gram altın ile bir miktarda paranın yandığı belirtildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yangın saat 16.30 sıralarında Kadriye Mahallesi 186 Sokakta çıktı. Ahmet İtaç'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevlerin görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi İtaç'ın iddiasına göre evde bulunan 300 gram altın ile bir miktarda paranın yandığı belirtildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Serik’te Tek Katlı Ev Yangında Küle Döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Malatya'da Cip İle Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Malatya'da Cip İle Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
'bahçe Sınırı' Tartışmasında Vurduğu Komşusu Ağır Yaralandı
'bahçe Sınırı' Tartışmasında Vurduğu Komşusu Ağır Yaralandı
Öldürülen Lise Öğrencisi Helin Adına Kütüphane Açıldı
Öldürülen Lise Öğrencisi Helin Adına Kütüphane Açıldı
Fındık Bahçesinde Domuz Saldıran Anne Ve Oğlu Ağır Yaralandı
Fındık Bahçesinde Domuz Saldıran Anne Ve Oğlu Ağır Yaralandı
Bodrumlu Müzisyenler Onur Şener’i Enstrümanlarıyla Andı
Bodrumlu Müzisyenler Onur Şener’i Enstrümanlarıyla Andı
Özel Gereksinimli Çocukların Aileleri Mehmet Eres İçin Yürüdü
Özel Gereksinimli Çocukların Aileleri Mehmet Eres İçin Yürüdü
Çekmeköy'de Beton Mikseri Devrildi, Şoförü Yaralandı
Çekmeköy'de Beton Mikseri Devrildi, Şoförü Yaralandı