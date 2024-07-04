Serkan Bayram: “Bm Bünyesinde Engelliler Temsilciliği Kurulmalı"

AK Parti Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, “Birleşmiş Milletler’de (BM) üç tane alt birim olarak hak temsilciliği var: UNICEF, UNWOMEN, üçüncü olarak da benim önerim engelliler temsilciliğinin kurulması. Çünkü dünyada kadın, çocuk, engelli konuları global. Engelliler alanında İstanbul’da, Türkiye’de bu temsilciliğin kurulmasını önerdim” dedi.

(ANKARA) - AK Parti Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, “Birleşmiş Milletler’de (BM) üç tane alt birim olarak hak temsilciliği var: UNICEF, UNWOMEN, üçüncü olarak da benim önerim engelliler temsilciliğinin kurulması. Çünkü dünyada kadın, çocuk, engelli konuları global. Engelliler alanında İstanbul’da, Türkiye’de bu temsilciliğin kurulmasını önerdim” dedi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, bugün TBMM’de basın mensuplarıyla bir araya gelerek senaryosu kendi hayatına dayanan “Buğday Tanesi” filmi ve engelli bireylerin yaşadığı sıkıntılara çözüm önerilerine ilişkin açıklama yaptı. Bayram, şunları söyledi:

“Bundan 1 yıl önce başladığımız ‘Buğday Tanesi’ kutlu yolculuğu, dünyada Türkiyemizin tanıtımına, birçok yerde güzel eserlerin imza altına alınmasına vesile oldu. Buğday Tanesi bir film olarak başladı ama bir filmden ötesine geçti. 6 Şubat depremiyle 11 ilimizde gezici tırlarda gösterdik. Engelli kardeşlerimize, travma yaşayan kardeşlerimize umut oldu. Kurucu Liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürkümüzün izinde, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu sessiz devrimi Türkiye Yüzyılı’nda, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında taçlandıracağız ve dünyaya örnek olacağız. Dünyada ilk engelliler bakanlığını, bütçesi ve personeli olan bağımsız bir yapıyla oluşturularak dünyada ilk ve örnek olacaktır.

“Nobel’e aday gösterildik”

Akran zorbalığının önlenmesine çok ciddi manada katkı sunuldu. Ve bu son müfredat programında da önerdim. Bu tip projelerin bizim müfredatımızda sosyal sorumluluk dersi olarak gösterilmesi gerekiyor. Engelliler için umut, aileleri için umuda yolculuk, engelli olmayan kardeşlerimiz için de empati ve motivasyonu artırıcı bir proje oldu. Gitmediğim il sayısı hemen hemen kalmamıştır. Dünyada da Kazakistan’da film festivalinde, Kırgızisatan’da Türkan Şoray hanım ile Manas Üniversitesi’nde, yakında Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde bir program yapacağız, davet geldi. Venezuala ve Meksika’da ilk Türk film festivalini yaptık. Buğday Tanesi’nin bereketi, tohumu, umudu dünyaya yayıldığı için bazı film festivallerinin ilk yapılmasına vesile olduk. İngiltere Parlamentosu’nda konuştuk. Avrupa Konseyi’nde konuştuk. Strazburg’da konuştuk. Brüksel’de, Avrupa Parlamentosu’nda konuştuk. Nobel’e aday gösterildik.”

Festivallerdeki gösterimlerden ve yurt dışı fonlarından gelen bütçelerle hayata geçirilen projeleri ve bir araya geldiği kişi ve ziyaret ettiği kurumları anlatan Bayram, Vatikan’da Papa Francis ile görüştüğünü söyledi.

"BM bünyesinde engelliler temsilciliğinin kurulmasını önerdim”

Bayram, son olarak şunları söyledi:

“Birleşmiş Milletler’de (BM) üç tane alt birim olarak hak temsilciliği var: UNICEF, UNWOMEN, üçüncü olarak da benim önerim engelliler temsilciliğinin kurulması. Çünkü dünyada kadın, çocuk, engelli konuları global. Engelliler alanında İstanbul’da, Türkiye’de bu temsilciliğin kurulmasını önerdim. Belki Buğday Tanesi’nin iki yıldır süren serüveni, ülkemize bunun kazandırılmasına vesile olacaktır. Doğa, tabiat zaten yapacağını yapıyor. Pandemisiyle, depremiyle, afetiyle nice canlarımızı içimizden alıyor, nicesini engelli bırakıyor. Bari biz insanlar birbirimizi öldürmeyelim, birbirimize zulmetmeyelim, birbirimizi engelli bırakmayalım. Çocuklarımız, kadınlarımız, insanlarımız, hayvanlarımız ölmesin. İnsanlık ölmesin, Filistin ölmesin, Gazze ölmesin. Barış içinde bir dünya istiyoruz. Savaş istemiyoruz. Engelsiz bir dünya ve engelsiz bir Türkiye istiyoruz.”

Anka Haber Ajansı