Serkan Özcan: “İlk Gün Olduğu Gibi, Altı Siyasi Parti Olarak Altına İmza Attığımız Her Belgenin Arkasındayız”

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, “Siyasal duruşumuzu ve siyaset yapma motivasyonumuzu şekillendiren temel ilkeler, bizim için araçsal değil, ülkemizi huzurlu ve müreffeh yarınlara taşımanın yol işaretleridir. Birinci turda bu amaçla sandığa giden milyonların yine aynı amaçla oy kullanacağından eminiz. İlk gün olduğu gibi, altı siyasi parti olarak altına imza attığımız her belgenin arkasındayız” dedi.

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, “Siyasal duruşumuzu ve siyaset yapma motivasyonumuzu şekillendiren temel ilkeler, bizim için araçsal değil, ülkemizi huzurlu ve müreffeh yarınlara taşımanın yol işaretleridir. Birinci turda bu amaçla sandığa giden milyonların yine aynı amaçla oy kullanacağından eminiz. İlk gün olduğu gibi, altı siyasi parti olarak altına imza attığımız her belgenin arkasındayız” dedi.

Serkan Özcan, bugün Twitter hesabında açıklama yaptı. Özcan, şunları kaydetti:

“Millet İttifakı, Cumhur İttifakı’nın ve başkanlık sisteminin ülkeyi soktuğu otoriter yolsuzluk düzeninden kurtararak, ülkemizi demokratik ve müreffeh bir düzene kavuşturmak üzere kurulmuş, bugüne kadar da söylem ve program önerilerini bu ilkeler doğrultusunda şekillendirmiştir. Gelecek Partisi, ülkemizde çoğulculuğun, demokrasinin ve hukukun güvencesi olarak çıktığı yolda, kuruluşundaki ilkelerden taviz vermeden devam etmektedir.

Siyasal duruşumuzu ve siyaset yapma motivasyonumuzu şekillendiren temel ilkeler, bizim için araçsal değil, ülkemizi huzurlu ve müreffeh yarınlara taşımanın yol işaretleridir. Birinci turda bu amaçla sandığa giden milyonların yine aynı amaçla oy kullanacağından eminiz. İlk gün olduğu gibi, altı siyasi parti olarak altına imza attığımız her belgenin arkasındayız.”

Anka Haber Ajansı