Serkan Sarı: “Akp’nin Ekonomik Soykırımının Ürünü İlaç Zammı, Vatandaşın Hayatını Tehlikeye Atar Duruma Geldi”

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro kuruna yapılan yüzde 30,5’lik zamma ilişkin, “AKP’nin ekonomik soykırımının ürünü ilaç zammı, vatandaşın hayatını tehlikeye atar duruma geldi” dedi.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Kararla tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan Türk lirası cinsinden 1 euro değeri, yüzde 30,5 oranında artırılarak 14,0387 TL olarak belirlendi. Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 48,41 TL, diğer ürünlerde ise 25,30 TL oldu.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, bugün yaptığı yazılı açıklamada, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro kuruna yapılan yüzde 30,5’lik zammı eleştirdi. “AKP’nin ekonomik soykırımının ürünü ilaç zammı, vatandaşın hayatını tehlikeye atar duruma geldi” diyen Sarı, şunları kaydetti:

“ZAMLAR VATANDAŞIN HAYATINI TEHLİKEYE ATAR DURUMA GELDİ”

“İlaç, yemek gibi, su gibi yaşamsal öneme sahiptir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararnamesiyle ilaç Katma Değer Vergisi (KDV) oranı yüzde 8’den yüzde 10’a çıkarıldı. Vatandaşın alım gücünün hızla düştüğü bir ortamda hem Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hem vatandaş hem de eczacılara büyük bir yük getirecek bu artış derhal geri alınmalı.

Ekmek gibi, su gibi hayati öneme sahip ilaca da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı karar ile zam yapıldı. Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 euro değeri, temmuz ayında yüzde 30,5 oranında artırılarak 14,0387 TL olarak belirlendi. Seçimden sonra ilaca KDV artışı ile birlikte vatandaş yaklaşık yüzde 35 daha fazla ödemek zorunda bırakıldı. Zamlar, vatandaşın hayatını tehlikeye atar duruma geldi.

“YA ZAM YA YOKLUK KISKANCINDA KALAN HASTALARIMIZ HER TÜRLÜ MAĞDURİYET YAŞIYOR”

Türk lirası her geçen gün değer kaybediyor. Dışa bağımlı olduğumuz ilaçlarda da döviz kuruna bağımlı olarak fiyat artışı ve tedarik sorunu yaşanıyor. Bunun örneklerini ne yazık ki geçen yıl gördük. Döviz kurunda artışlarla birlikte ilaç şirketleri maliyetle ilgili sıkıntı yaşamaya başlıyor. Bu durumda da piyasada ilaç yokluğu baş gösteriyor. Süreç, ilaç şirketlerinin zam talep etmesiyle devam ediyor. ‘Ya zam ya yokluk’ kıskancında kalan hastalarımız her türlü mağduriyet yaşıyor. İlaca gecen yıl üç kez, toplamda yüzde 135 zam yapıldı. AKP iktidarının ekonomik soykırımı, hastalarımız için hayati önem taşıyan ilaçlar için de tercihini zam yaparak kullandı. Vatandaş yine düşünülmedi.

“ECZACILARIMIZ ZARAR ETTİRİLMEKTEDİR”

Bununla birlikte eczacılarımızla hastalarımızı karşı karşıya getiren iktidarın yarattığı enflasyonist ortamda ilaç fiyatları arttıkça düşük kârlı baremdeki ilaç sayısı artarak eczacılarımız zarar ettirilmektedir. Bu kısır döngüyü yaratan iktidar, kangren olan bu soruna da çözüm üretmemiştir. Ayrıca hastalarımızın ödemek zorunda kaldığı katılım payı, fiyat farkı, muayene ücretinden doğan ücretlerin de azaltılması için bir düzenleme yapılması zorunlu hale gelmiştir.

“DIŞA BAĞIMLILIK, KANAYAN YARAMIZ”

Dışa bağımlılık, adete kanayan yaramız. Stratejik ve yaşamsal öneme sahip olan yerli ilaç üretiminin her aşamasını kapsayacak şekilde dışa bağımlılığı azaltacak tedbirlerin acilen alması gerekmektedir.”

Anka Haber Ajansı