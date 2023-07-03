Serkan Sarı: “'balbucks’ İsimli Kafenin İnşa Edildiği Bölge Deprem Toplanma Alanı”

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin deprem toplanma alanı olan Zağnos Paşa Camii meydanında açtığı BALBUCKS isimli kafeyle ilgili “Bölgede şu anda işgalci olan bu işletmenin altı otopark ve boş. Deprem kuşağında olan Balıkesir ki Kahramanmaraş depremiyle sarsıldığımız, birçok canımızı yitirdiğimiz şu dönemde bu kadar tedbirsiz, özensiz, duyarsız bir anlayış sadece bir Amerikan özentiliğidir. Çakma bir marka yaratabilmek adına kente ve bulunduğumuz alana ihanet etmekti

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin deprem toplanma alanı olan Zağnos Paşa Camii meydanında açtığı kafeyle ilgili “Bölgede şu anda işgalci olan bu işletmenin altı otopark ve boş. Deprem kuşağında olan Balıkesir ki Kahramanmaraş depremiyle sarsıldığımız, birçok canımızı yitirdiğimiz şu dönemde bu kadar tedbirsiz, özensiz, duyarsız bir anlayış sadece bir Amerikan özentiliğidir. Çakma bir marka yaratabilmek adına kente ve bulunduğumuz alana ihanet etmektir. Deprem toplanma bölgelerine bu tarz yapıların yapılması kanunen yasaktır” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi (BBB) geçtiğimiz hafta Zağnos Paşa Camii meydanında “BALBUCKS” isimli bir kafe açtığını duyurmuştu. BALBUCKS isminin Amerikan kafe dükkanları zincirine benzerliği nedeniyle sosyal medyada gündem olmuştu. CHP’li Serkan Sarı, bugün BALBUCKS kafe işletmesinin bulunduğu meydanda açıklama yaptı. Balıkesir AFAD İl Müdürlüğüne göre meydanın Balıkesir ve 20 ilçesinde bin 86 yerde bulunan deprem toplanma alanlarından biri olduğunu vurgulayan Sarı, şunları kaydetti:

“ÇAKMA BİR MARKA YARATABİLMEK ADINA KENTE VE BULUNDUĞUMUZ ALANA İHANET ETMEKTİR”

“4 Kasım 2022’de yine ben bu meydanda, tam da bu yapının direklerinin dikildiği yerde bir açıklama yapmıştım. O açıklamada vurguladığımız nokta bu bölgenin deprem toplanma alanı olduğuydu. Bölgede şu anda işgalci olan bu işletmenin altı otopark ve boş. Deprem kuşağında olan Balıkesir ki Kahramanmaraş depremiyle sarsıldığımız, birçok canımızı yitirdiğimiz şu dönemde bu kadar tedbirsiz, özensiz, duyarsız bir anlayış sadece bir Amerikan özentiliğidir. Çakma bir marka yaratabilmek adına kente ve bulunduğumuz alana ihanet etmektir. Deprem toplanma bölgelerine bu tarz yapıların yapılması kanunen yasaktır.

“AKP’Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YÜCEL YILMAZ’IN GÖZÜNÜ RANT ANLAYIŞI BOYAMIŞ DURUMDA”

Bugün belediyeye güvenip bu yapının içinde oturanlar, yarın olacak bir depremde can verirse o canın bedelini Yücel Yılmaz mı, onun bürokratları mı yoksa halkımız mı ödeyecek? Israrlı uyarılarımıza rağmen, AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın gözünü rant anlayışı boyamış durumda. Konu rant olduğunda ne tarih ne kent ne vatandaşlarımız ne de onların can güvenliği hiçe sayılıyor. Söz konusu rantsa gerisi yalan durumuna geliniyor. Aklınızı başınıza toplayın. Depremin ciddiyetini anlamanız için sizi göreve davet ediyorum.”

Anka Haber Ajansı