Serkan Sarı: “Emeklimizin Yaşam Kalitesini Eski Seviyesine Döndürmezseniz Saltanatınız Size Haram Olacaktır”

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, iktidara seslenerek; “Emeklilerimize hak ettiği maaşı vermek zorundasınız. Emekli maaşlarını acilen arttırmanız gerekiyor. Bu enflasyon ortamında ezilen emeklinize nefes olmanız, destek olmanız gerekiyor. Bu böyle gitmez, emeklimizin yaşam kalitesini eski günlerdeki seviyesine döndürmezseniz sürdüğünüz şatafatlar içerisindeki saltanatınız size haram olacaktır” dedi.

(ANKARA) - CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, iktidara seslenerek; “Emeklilerimize hak ettiği maaşı vermek zorundasınız. Emekli maaşlarını acilen arttırmanız gerekiyor. Bu enflasyon ortamında ezilen emeklinize nefes olmanız, destek olmanız gerekiyor. Bu böyle gitmez, emeklimizin yaşam kalitesini eski günlerdeki seviyesine döndürmezseniz sürdüğünüz şatafatlar içerisindeki saltanatınız size haram olacaktır” dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı; emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, iktidara emeklilerin mali durumlarının düzeltilmesi çağrısı yaptı. Sarı yaptığı açıklamada, “AKP iktidarına sesleniyorum: Emeklimizin sesini duyun artık. Sizin yanlış ekonomik politikalarınız yüzünden her geçen gün pazarda, markette ürünlerin fiyatları zamlanıyor. Hayat pahalılığı altında ezilen emeklilerimiz isyan ediyor ama bunu duyan yok. Bugün emeklimiz tenceresini dolduramıyor, tenceresini doldursa dâhi o tencereyi kaynatacak tüp alamıyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Bu yıl emekliler yılı olacak’ dediği günden bugüne 4 ay geçtiğini hatırlatan Sarı, “Bu 4 ay içerisinde 12 kilogramlık tüp yüzde 25 zamla 567 liradan 700 liraya çıkmış durumda. Sadece 4 aylık süre içerisinde dana kıyma 270 liradan yüzde 50 zamla 400 lirayı bulmuş durumda. Yine Tarım Kredi Koopertaifi’nde bir kilo kuru fasulye 52 liradan 92 liraya, yani yüzde 75 artışla, 92 lirayı bulmuş durumda. Bugün emeklimiz evinde bir kuru fasulye yemeye bile muhtaç kalmış durumda. Kuru ekmeğe muhtaç ettiniz emeklimizi. Emeklimiz kuru fasulyenin içine kıyma koyamaz, kıymayı hayallerinde görür duruma geldi sayenizde. Emekliliği açlığa, sefalete mahkum ettiniz” dedi.

Türkiye’de son verilere göre; açlık sınırının 17 bin, yoksulluk sınırının ise 54 bin liraya dayandığını kaydeden Sarı, “Sizin emeklimize layık gördüğünüz rakamsa 10 bin lira. Emeklimizin bu rakamlarla geçinebilmesi mümkün değil. Bunu artık görmeniz lazım. Bu isyanı duymanız lazım. Emeklilerimize hak ettiği maaşı vermek zorundasınız. Emekli maaşlarını acilen arttırmanız gerekiyor. Bu enflasyon ortamında ezilen emeklinize nefes olmanız destek olmanız gerekiyor. Bu böyle gitmez, emeklimizin yaşam kalitesini eski günlerdeki seviyesine döndürmezseniz sürdüğünüz şatafatlar içerisindeki saltanatınız size haram olacaktır. Buradan emeklimizin isyanına kulak vermeniz için çağrıda bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı