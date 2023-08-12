Serkan Sarı: “Fahrettin Koca, Kan Satışı İddialarına İlişkin Halka İnandırıcı Açıklamalar Yapmalı”

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, ülke genelinde kan stoklarının yetersiz olduğu iddialarına ilişkin “Kan tedariki görevi Sağlık Bakanlığı ve Kızılay’ın temel görevidir. Kan stoklarının azalması, vatandaşların kan bağışına yeniden güvenilir bir şekilde yönelmesi, kan satışı iddiaları hakkında halka inandırıcı açıklamalar yapılması noktasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı göreve çağırıyorum” açıklamasını yaptı.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, ülke genelinde kan stoklarının yetersiz olduğu iddialarına ilişkin “Kan tedariki görevi Sağlık Bakanlığı ve Kızılay’ın temel görevidir. Kan stoklarının azalması, vatandaşların kan bağışına yeniden güvenilir bir şekilde yönelmesi, kan satışı iddiaları hakkında halka inandırıcı açıklamalar yapılması noktasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı göreve çağırıyorum” açıklamasını yaptı.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, hava sıcaklıklarının artması nedeniyle kan stoklarında azalma yaşandığını belirterek, ameliyatları ertelenmesinden kan kanseri hastaların tedavisine kadar ciddi sıkıntılar yaşanabileceğini belirtti. Sarı, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“KIZILAY’IN KURUMSAL YIPRANMIŞLIĞININ CEZASINI KAN İHTİYACI OLAN HASTALAR ÖDEMEMELİ”

“Pandemi önemli bir etken ancak Türkiye’deki ulusal kan sağlayıcı ve temin edici tek kurum olan Kızılay depremde ortaya koyduğu performansla güvenilirliğini yitirme noktasına geldi. Depremzedeye çadır satan bir kurum imajını bir kenara bırakıp kan bağışı yapmasını vatandaşlarımızdan bekleyebilmemiz için Kızılay yöneticilerin şeffaf bir yönetimi derhal hayata geçirmeleri gerekiyor. Kızılay’ın kurumsal yıpranmışlığının cezasını kan ihtiyacı olan hastalar ödememeli.

“KAN TEDARİKİ GÖREVİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE KIZILAY’IN TEMEL GÖREVİDİR”

Gönüllü kan bağışlarının yetersiz olması nedeniyle kan ve kan ürünleri ihtiyacının hasta yakınları tarafından karşılanmasını beklemek ne vicdani ne de insani bir durum. Hasta yakınları içinde bulundukları durumu anlayamamak ve onları kan bağışına zorlamak, kana kan istemek Anayasal bir hakkı da ihlal etmektir. Kan tedariki görevi Sağlık Bakanlığı ve Kızılay’ın temel görevidir.”

“FAHRETTİN KOCA, KAN SATIŞI İDDİALARINA İLİŞKİN HALKA İNANDIRICI AÇIKLAMALAR YAPMALI”

Serkan Sarı, açıklamasında Sağlık Bakanlığı’nın sağlık hizmet sunucusu olarak, vatandaşlara sunduğu sağlık hizmetinin kalitesi ve güvenilirliğini garanti altına alması gerektiğini belirterek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Bir kişinin bile kan vermesini, bir vatandaşımızın bile kan vermesini, kan ihtiyacı için kan vermesini etkileyebilecek bir algıya sebep olabiliyorsak, biz orada durmamalıyız” sözlerini hatırlattı. Sarı, “Kan stoklarının azalması, vatandaşların kan bağışına yeniden güvenilir bir şekilde yönelmesi, kan satışı iddiaları hakkında halka inandırıcı açıklamalar yapılması noktasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı göreve çağırıyorum” dedi.

Ayrıca Sarı, kan stokları ve kan satışı iddialarını TBMM’ye de taşıyacaklarını ifade etti.

Anka Haber Ajansı