Serkan Sarı: "Saray, 2 Bin Emeklinin Aylığını Bir Günde Harcıyor"

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, “Recep Tayyip Erdoğan ‘Türkiye'yi her yıl yüzde 5 büyüttük’ derken büyüyen, emeklinin bütçesindeki gedik. Emekli, AKP’nin beceriksiz ekonomi politikalarında her geçen gün büyüyen enflasyona ezdirildi. Emekli, ekonomik soykırımın kurbanı. Saray, 2 bin emeklinin aylığını bir günde harcıyor” dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, “Recep Tayyip Erdoğan ‘Türkiye'yi her yıl yüzde 5 büyüttük’ derken büyüyen, emeklinin bütçesindeki gedik. Emekli, AKP’nin beceriksiz ekonomi politikalarında her geçen gün büyüyen enflasyona ezdirildi. Emekli, ekonomik soykırımın kurbanı. Saray, 2 bin emeklinin aylığını bir günde harcıyor” dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, yaptığı yazılı açıklamayla emeklilerin iktidarın yanlış ekonomi politikaları nedeniyle enflasyon karşısında ezilmesine tepki gösterdi. Sarı'nın yaptığı açıklama şöyle:

"Recep Tayyip Erdoğan ‘Türkiye'yi her yıl yüzde 5 büyüttük’ derken büyüyen emeklinin bütçesindeki gedik. Emekli, AKP’nin beceriksiz ekonomi politikalarında her geçen gün büyüyen enflasyona ezdirildi. Emekli, ekonomik soykırımın kurbanı.

"İNSANLARIMIZI YOKSULLUĞA MAHKUM ETMEK AKP İKTİDARININ EKONOMİK SOYKIRIMININ EN SOMUT GÖSTERGESİ"

En düşük 7 bin 500 lira maaş alan emeklinin nasıl geçindiği konusunda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zerre kadar fikri yok. Saray, 2 bin emeklinin aylığını bir günde harcıyor. 2 bin emeklinin aylığını bir günde harcayan Erdoğan nasıl anlasın emeklinin ekonomik soykırımda neler çektiğini? Emeklinin günlük 250 lira kazancının 60 bin katını Saray bir günde harcıyor. İtibarı değil emekliyi düşünmesi gereken Saray, kemeri emekliye sıktırıyor. Açlık sınırının 11 bin 658 TL, yoksulluk sınırının da 37 bin 974 TL olduğu ülkemizde, 7 bin 500 lira aylık alan emeklimizi, 3 bin 750 TL ile 5 bin 625 TL arasında dul yetim maaşı alan insanlarımızı yoksulluğa mahkum etmek AKP iktidarının ekonomik soykırımının en somut göstergesidir."

Anka Haber Ajansı