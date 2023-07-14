Serkan Sarı: “Üretici 1 Kilo Süt İle 1,5 Kilo Yem Alamadıkça Zarar Eder”

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından açıklanan çiğ süt fiyatını eleştirdi. Sarı, “Ulusal Süt Konseyi 10 ay sonra çiğ süt tavsiye fiyatını 11 lira 50 kuruş olarak açıkladı. Üretici 1 kilo süt ile 1,5 kilo yem alamadıkça zarar eder” dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından açıklanan çiğ süt fiyatını eleştirdi. Sarı, “Ulusal Süt Konseyi 10 ay sonra çiğ süt tavsiye fiyatını 11 lira 50 kuruş olarak açıkladı. Üretici 1 kilo süt ile 1,5 kilo yem alamadıkça zarar eder” dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, USK’nın dün duyurduğu çiğ süt fiyatıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Sarı, şunları söyledi:

“Ulusal Süt Konseyi 10 ay sonra çiğ süt tavsiye fiyatını 11,5 TL açıkladı. USK’nın çiğ süt artışı yüzde 35’te kalırken 10 ayda yem olarak kullanılan mısır silajı yüzde 58 zamlandı. Süt üretiminde en temel sorun olan süt/yem paritesi 1,5 parite uygulanmadığı için süt üreticisi yıllardır zarar ediyor. Vatandaşın alım gücü düştükçe sütü sofrasına koyamaz, mutfağına da sokamaz hale geldi. Mutfaktaki yangının artışından endişeliyiz. Emeğinin karşılığını alamayan üretici süt ineklerini mezbahaya yolluyor. Türkiye’yi tarımda ve hayvancılıkta ithalatçı yapan AKP iktidarına sütü de ithal etmememiz için sesleniyorum. Çözüm; üretici 1 kilo süt ile 1,5 kilo yem alabilmelidir. Sütün patronu Gıda Komitesi değil süt üreticisi olmalıdır. Süt üreticisi ile sanayici kendi aralarında süt fiyatını belirlemelidir. Devlet denetleyici olmalıdır.”

Anka Haber Ajansı