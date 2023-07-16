Serkan Sarı’dan Akaryakıta Yapılan Ötv Zammına Tepki: “Bu Ötv Artışı Kararı Acilen İptal Edilmeli”

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, akaryakıta yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammına tepki göstererek, “Buradan çağrıda bulunuyoruz AK Parti iktidarına ve Cumhurbaşkanı’na; acilen, yapılmış olan bu ÖTV artışı kararı iptal edilmelidir” dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, akaryakıta yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammına tepki göstererek, “Buradan çağrıda bulunuyoruz AK Parti iktidarına ve Cumhurbaşkanı’na; acilen, yapılmış olan bu ÖTV artışı kararı iptal edilmelidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla dün gece Resmi Gazete’de yayınlanan kararla benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV de 7,05 TL’ye yükseltildi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, dün gece bir akaryakıt istasyonunda yaptığı açıklamada, akaryakıta yapılan ÖTV zammına tepki göstererek şunları söyledi:

“ÜLKENİN HAZİNE’SİNİ BOŞALTANLAR, BÜTÜN SORUMLULUKLARININ BEDELİNİ HALKA ÖDETMEYE DEVAM EDİYOR”

“Dün 26-27 lira olan pompa fiyatı, ÖTV'deki artışla beraber 6 lira zamlanarak 33 liraya bulmuş durumda. Ülke ekonomisini yönetemeyenler, ülkenin Hazine’sini boşaltanlar, kaynaklarını zayi edenler, bütün sorumluluklarının bedelini halka, vatandaşa ödetmeye devam ediyor. Esnafımızın yaşadığı çile ortada. Emeklimizin, memurumuzun, işçimizin almış olduğu zamlar ortada. Ki emeklilerimizin isyanına kulak tıkayan iktidar, sadece yüzde 25 zamla onları yokluğa mahkum eden iktidar, bugün bu zamları acilen durdurmalı ve geri almalıdır.

ÖTV’de yapılmış olan bu inanılmaz astronomik artış, pompalara 33 lirayı bulan bir fiyatla yansımaktadır. Bunun bedeli, her tükettiğimiz ürünün maliyetine yansıyacak ve alınan zamlar daha hesaplara yatmadan bu gece itibariyle erimeye başlamıştır. Buradan iktidara sesleniyoruz; önce kamu tasarrufu, önce kendi harcamalarınızda tasarruf, önce yapmış olduğunuz bu saltanat düzenine son verip halkın, milletin ihtiyaçlarına göz önünde bulunduracak adımlar atmanız gerekiyor. Buradan çağrıda bulunuyoruz AK Parti iktidarına ve Cumhurbaşkanı’na; acilen, bu yapılmış olan bu ÖTV artışı kararı iptal edilmelidir.

“ORTAYA ÇIKAN SONUÇ; HER GEÇEN GÜN ARTAN YOKSULLUK VE HER GEÇEN GÜN DÜŞEN ALIM GÜCÜ”

Halkımız günden güne fakirleşiyor. Temel gıdadan ilaca, tarımsal üretimden sanayiye tüm sektörlerin temel girdisi akaryakıt fiyatlarındaki artışlar ve beraberinde döviz kurunun AKP iktidarının yanlış politikaları sonucu önlenemeyen yükselişi... Ortaya çıkan sonuç; her geçen gün artan yoksulluk ve her geçen gün düşen alım gücü.

İşte her geçen gün nasıl fakirleştiğimizin göstergeleri: Ocak ayı başından bu yana benzin ve mazot, 37’şer kere zamlandı. Aynı tarih aralığında benzin 10, mazot 11 indirim gördü. Ocak ayı başında benzin 19,68 lira, mazot 22,26 liradan, yüzde 18 KDV dahil olarak satılıyordu. Bugün itibarıyla ÖTV zammı ve yüzde 20 KDV dahil, benzin 34,53 lira, mazot 32,85 liradan satılıyor. Ocak ayı başından bu yana pompa satışı fiyatı; benzin yüzde 75, mazot ise yüzde 48 zamlandı. 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerin hemen ardından pompa satış fiyatları; benzin yüzde 65, mazot ise yüzde 66 zamlandı. Ocak ayı başında 50 litrelik benzinli bir aracın deposu 984 liraya, 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerin önce de bin 46 liraya doluyordu. Bugün aracın deposunu doldurmanın maliyeti bin 726 lira. Ocak ayı başında 50 litrelik mazotlu bir aracın deposu bin 113 liraya, 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerden önce ise 987 liraya doluyordu. Bugün aracın deposunu doldurmanın maliyeti bin 643 lira.”

Anka Haber Ajansı