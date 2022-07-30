Servis İçin Gittiği Evin Önünde Köpek Saldırdı, Bacağından Yaralandı

Servis İçin Gittiği Evin Önünde Köpek Saldırdı, Bacağından Yaralandı

YOZGAT'ta servis yetkilisi Fatih C., müşterisinin evine yaklaştığı sırada kangal cinsi köpeğin saldırısında bacağından yaralandı.

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)- YOZGAT'ta servis yetkilisi Fatih C., müşterisinin evine yaklaştığı sırada kangal cinsi köpeğin saldırısında bacağından yaralandı.

Sorgun ilçesi Küçük Taşlık köyündeki müşterisine giden beyaz eşya servis yetkilisi Fatih C., eve yaklaştığı sırada, zincire bağlı kangal cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Saldırıdan güçlükle kurtulan ve bacağından yaralanan Fatih C.'yi, adrese gelen bir arkadaşı, Sorgun Devlet Hastanesi'ne götürdü. Fatih C. tedaviye alındı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu arada olay, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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Servis İçin Gittiği Evin Önünde Köpek Saldırdı, Bacağından Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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