Servis İle Otomobil Çarpıştı: 1’i Bebek 4 Yaralı

Servis İle Otomobil Çarpıştı: 1’i Bebek 4 Yaralı

ADANA'da servis ile otomobilin karıştığı trafik kazasında, otomobilde bulunan aynı aileden 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA)-ADANA'da servis ile otomobilin karıştığı trafik kazasında, otomobilde bulunan aynı aileden 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Yaralıların 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kıyıboyu Caddesi'nde saat 02:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 01 S 0256 plakalı servis, 1'i bebek 4 kişinin bulunduğu sürücüsü öğrenilemeyen 01 AKJ 727 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar yaralı bebek ve annesini özel bir hastaneye götürürken, araçta sıkışan 2 kişi için itfaiye ekipleri çağrıldı.

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebek ve annenin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 2 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, servis sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü (DHA)

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Servis İle Otomobil Çarpıştı: 1’i Bebek 4 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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