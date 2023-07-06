Sevda Erdan Kılıç: “Alsancak Limanı’nın Satışına Yeltenmek Bile Vatana, Tarihe, İzmir’e İhanettir”

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir’deki Alsancak Limanı’nın işletme hakkının Körfez ülkelerine satışı için müzakere başlatılmasına tepki göstererek, “Alsancak Limanı’nın satışı, sadece İzmirlilerin değil, tüm ülkenin derdidir. Bu dert, AKP’nin ekonomi politikalarına karşı ülkemizi koruma derdidir. Bu satışa yeltenmek bile vatana, tarihe, İzmir’e ihanettir” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir’deki Alsancak Limanı’nın işletme hakkının Körfez ülkelerine satışı için müzakere başlatılmasına tepki göstererek, “Alsancak Limanı’nın satışı, sadece İzmirlilerin değil, tüm ülkenin derdidir. Bu dert, AKP’nin ekonomi politikalarına karşı ülkemizi koruma derdidir. Bu satışa yeltenmek bile vatana, tarihe, İzmir’e ihanettir” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Alsancak Limanı’nın işletme hakkının Körfez ülkelerine satışı için müzakere başlatıldığını doğruladı. Sevda Erdan Kılıç, bugün yaptığı açıklamada, Alsancak Limanı’nın işletme hakkının Körfez ülkelerine satışına tepki göstererek şunları söyledi:

“AKP, 21 yıllık iktidarında, asırlık Cumhuriyet’in birikimi ne varsa elden çıkardı. ‘Yerli ve milliyiz’ diyenler, yerli ve milli ne kadar kamu kuruluşu, şirket, fabrika, otel, enerji tesisi varsa sattı. Cennet koylarımız, yeşil alanlarımız, tarım arazilerimiz yabancılara peşkeş çekildi. Yıl 2023 oldu, sıra Alsancak Limanı’na geldi. Ulaştırma Bakanı’nın yaptığı açıklamadan anladığımız kadarıyla; Alsancak Limanı’nın satışı için Körfez ülkeleriyle görüşme başlamış. Tabii ki yapılan her şey gibi, şeffaflıktan uzak bir süreç yürütülüyor.

“ATATÜRK’ÜN MİLLİLEŞTİRDİĞİ LİMANI ARAP ÜLKELERİNE SATACAKLAR”

En baştan söyleyelim; Mustafa Kemal Atatürk’ün millileştirdiği limanımızın Arap ülkelerine satılmasına göz yummayacağız. Limanımızla birlikte bu ülkenin her karış toprağını, değerini size karşı koruyacağız. Halkın onayı olmadan, halka karşı, ülkemizin göz bebeklerini böyle bir kaptı kaçtı anlayışıyla peşkeş çekemezsiniz.

Alsancak Limanı’nın satışı, sadece İzmirlilerin değil, tüm ülkenin derdidir. Bu dert, AKP’nin ekonomi politikalarına karşı ülkemizi koruma derdidir. Bu satışa yeltenmek bile vatana, tarihe, İzmir’e ihanettir. Sizleri ve tüm İzmirlileri bu satışa ‘dur’ demeye ve dayanışmaya davet ediyorum.”

Anka Haber Ajansı