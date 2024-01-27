Sevda Erdan Kılıç: “Sağlık Hakkımız Seçim Vaatlerine Kurban Edilemez. Gösteriş Değil İcraat Yapın"

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 2013 yılında temeli atılan Bayraklı Şehir Hastanesi’nin AKP’nin İzmir’de yerel seçim kampanyasını başlattığı gün açılmasına tepki gösterdi. Kılıç, “Sağlık hakkımız seçim vaatlerine kurban edilemez, iktidarın yapması gereken görevler AKP’nin gövde gösterisine malzeme edilemez. Gösteriş değil, icraat yapın, vaat vermeyin, İzmirlinin hakkını verin” dedi. Erdan Kılıç, "Bir süre önce güçlendirme çalışmaları yapılan bu hastane depreme dayanıklı mı değil mi" diye sordu.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 2013 yılında temeli atılan Bayraklı Şehir Hastanesi’nin AKP’nin İzmir’de yerel seçim kampanyasının başlattığı gün açılmasına tepki gösterdi. Kılıç, “Sağlık hakkımız seçim vaatlerine kurban edilemez, iktidarın yapması gereken görevler AKP’nin gövde gösterisine malzeme edilemez. Gösteriş değil, icraat yapın, vaat vermeyin, İzmirlinin hakkını verin” dedi. Erdan Kılıç, "Bir süre önce güçlendirme çalışmaları yapılan bu hastane depreme dayanıklı mı değil mi" diye sordu.

CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, yapımı 11 yıl süren Bayraklı Şehir Hastanesi’nin AKP’nin İzmir’de yerel seçim kampanyasını başlattığı gün açılmasına tepki gösterdi. Kılıç, sağlık emekçilerinin hastane açılışına zorla çağrıldığı iddialarını da gündeme getirdi.

Kılıç, konuya ilişkin şunları söyledi:

“İZMİRLİYE GELİNCE YAP İŞLET BEKLET MODELİ”

“Yap İşlet Devret modeliyle yapılmaya başlanan ancak İzmirli için ‘Yap İşlet Beklet’ modeline dönen Bayraklı Şehir Hastanesi, nihayet açılıyor. Hastanenin temeli 2013’te atıldı, o zaman inşaatı 30 ayda bitireceklerini söyleyenler 2015’te yine bir seçim arefesinde Cumhurbaşkanı’na ikinci kez temel attırdı. Sonra Hastaneyi 2018’de açacağız dediler ama açamadılar, 2019 tarihini verdiler, yine açamadılar. Sağlık Bakanı devreye girdi, 2020’de hastaneyi bitireceğiz dedi ama olmadı. 2021’de bitecek dediler yine olmadı, 2023’te kesin açıyoruz dediler ve yine olmadı. Kimler geldi kimler geçti o hastane bir türlü açılamadı.

“SAĞLIK HAKKIMIZ SEÇİM VAATLERİNE KURBAN EDİLEMEZ”

Bir şehir hastanesi yapacakken, bir şehir efsanesi yazanlar bugün nihayet hastaneyi açıyorlar. Temelinin atılışı bir seçim öncesine denk getirilen hastanenin, açılışı da bir seçim öncesine denk getiriliyor. Yerel seçim startını verir vermez, İzmirlinin 10 yılı aşkın süre beklediği hastaneyi açmak, İzmirlinin sağlık hakkını seçim vaadine dönüştürmekten başka bir şey değildir. Sağlık hakkımız seçim vaatlerine kurban edilemez, iktidarın yapması gereken görevler bugün bu kentte AKP’nin gövde gösterisine malzeme edilemez, halkımızın sağlığa erişimi konusu yerel seçimlerin sosu yapılamaz.

“GÖSTERİŞ DEĞİL, İCRAAT YAPIN”

Gösterişi bırakın ve önce şu sorulara yanıt verin: Bir süre önce güçlendirme çalışmaları yapılan bu hastane depreme dayanıklı mı değil mi? Özel şirketlerle hastane için yapılan sözleşmenin şartları nelerdir? Bu hastane açılınca hangi hastaneler kapanacak? Sağlık emekçilerini zorla açılışa çağırdığınıza ilişkin basın yayın organlarında yer alan iddialar doğru mu değil mi? Gösteriş değil, icraat yapın, vaat vermeyin, İzmirlinin hakkını verin.”

Anka Haber Ajansı