Sevda Erdan Kılıç’ın Babası Muharrem Erdan Yaşamını Yitirdi
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın babası Muharrem Erdan (67) vefat etti. Muharrem Erdan’ın cenazesi yarın Eskişehir’deki Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi’nden kaldırılacak.
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın babası Muharrem Erdan (67) vefat etti. Muharrem Erdan’ın cenazesi yarın Eskişehir’deki Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi’nden kaldırılacak.
Sevda Erdan Kılıç’ın babası Muharrem Erdan, bir süredir tedavi gördüğü Eskişehir Ümit Hastanesi’nde bugün yaşamını yitirdi.
Muharrem Erdan’ın cenazesinin yarın saat 12:00’de Eskişehir’deki Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi’nden kaldırılacağı öğrenildi.
Anka Haber Ajansı