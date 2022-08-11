Sevgilisinin Sokak Ortasında Vurduğu Gül, Ağır Yaralı

Sevgilisinin Sokak Ortasında Vurduğu Gül, Ağır Yaralı

İZMİR'de Gül İnan (38), erkek arkadaşı M.B. tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Gül İnan (38), erkek arkadaşı M.B. tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak ağır yaralandı. Polis, kaçan M.B.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Olay, dün akşam, Karşıyaka ilçesi Dedebaşı Mahallesi 6152 Sokak'ta meydana geldi. Gül İnan ve erkek arkadaşı M.B. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.B., belinden çıkardığı tabancayla İnan'a ateş edip kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından vurularak ağır yaralanan İnan, ambulansla İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, kaçan M.B.'yi yakalayıp gözaltına aldı. M.B.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)

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Sevgilisinin Sokak Ortasında Vurduğu Gül, Ağır Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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