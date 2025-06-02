Seyhan Belediyesi Chp'li Belediye Meclis Üyeleri, Başkan Oya Tekin'in Gözaltına Alınmasına Tepki Gösterdi

Seyhan Belediyesi Chp'li Belediye Meclis Üyeleri, Başkan Oya Tekin'in Gözaltına Alınmasına Tepki Gösterdi

Seyhan Belediyesi CHP'li belediye meclis üyeleri, Başkan Oya Tekin'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Meclis üyeleri toplantıya "Belediye başkanımız yalnız değildir", "Oya Tekin Susmaz, Seyhan boyun eğmez", "Yargı değil talimat konuşuyor" pankartlarıyla katıldı.

(ANKARA) - Seyhan Belediyesi CHP'li belediye meclis üyeleri, Başkan Oya Tekin'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Meclis üyeleri toplantıya "Belediye başkanımız yalnız değildir", "Oya Tekin Susmaz, Seyhan boyun eğmez", "Yargı değil talimat konuşuyor" pankartlarıyla katıldı.

İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonda Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in gözaltına alınması Seyhan Belediyesi CHP'li belediye meclis üyeleri tarafından protesto edildi. Seyhan Belediye Meclisi Haziran ayı 1. oturumuna CHP'li meclis üyeleri "Belediye başkanımız yalnız değildir", "Oya Tekin Susmaz, Seyhan boyun eğmez", "Yargı değil talimat konuşuyor" yazılı pankartlarla katıldı.

CHP Grup Sözcüsü Hüseyin Tarkan yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

" 19 Mart'ta başlayan ve 23 Mart'ta Ekrem Başkanın gözaltı ve tutuklama süreciyle devam eden millet iradesine darbe girişiminin devamı niteliğindeki soruşturmalar kapsamında 31 Mayıs Cumartesi günü Seyhan Belediye Başkanımız Sayın Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanımız Sayın Kadir Aydar şafak operasyonlarıyla gözaltına alındılar."

Belediye Meclis Üyesi Duygu Atikaslan Ayçe şöyle konuştu:

" Oya Tekin yıllardır insan hakları mücadelesi veren, kadın cinayetlerinde gönüllü avukatlık yapan, kadın hakları savunuculuğunda ön saflarda yer alan, çevre ve ekoloji mücadelesine destek vermiş, bağımlılıkla mücadele eden ailelerin sesi olmuş bir hukukçudur. Göreve geldiği günden beri hiçbir ayrım yapmaksızın Seyhan'ın tüm mahallerine eşit hizmet götürmek için gece gündüz çalışmış bir belediye başkanıdır."

Belediye Meclis Üyesi Ahmet Korkmaz, "Bu olaylar ne tesadüf ne de münferittir. Bu halk iradesini gasp etme, sandıkta kazanamadığını zorbalıkla kazanma yöntemidir." dedi.

Belediye Meclis Üyesi Yılmaz Parlak ise, "Bu topraklarda hiçbir hukuksuzluk hiçbir baskı sonsuza dek süremez. Tarih her zaman halktan, adaletten, demokrasiden olanları yazmıştır. Buradan yetkililere açıkça sesleniyoruz, derhal bu haksız ve hukuksuz uygulamalara son verin." şeklinde konuştu.

Anka Haber Ajansı

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