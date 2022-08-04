Seyir Halindeki Midibüs Alev Alev Yandı

Seyir Halindeki Midibüs Alev Alev Yandı

ZONGULDAK'ta, seyir halindeyken motoru tutuşan midibüs alev alev yanarken, yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ali Sencer ARSLAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, seyir halindeyken motoru tutuşan midibüs alev alev yanarken, yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Zonguldak Elvanpazarcık beldesi yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, 67 NP 800 plakalı işçi servisi sürücüsü Asım Çetinkaya, evine giderken motor bölümünden yükselen dumanı fark ederek aracı yol kenarında boş bir alanda durdurdu. Motor bölümünden yükselen alevler midibüsü sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale yangın söndürüldü. Sürücü Asım Çetinkaya, kullanılamaz hale gelen midibüsün başında olayın üzüntüsünü yaşadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Seyir Halindeki Midibüs Alev Alev Yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Yakıt Alırken Ateşlediği Çakmak Atv'yi Alev Topuna Çevirdi; O Anlar Kamerada
Yakıt Alırken Ateşlediği Çakmak Atv'yi Alev Topuna Çevirdi; O Anlar Kamerada
Şanlıurfa'da Silahlı Kavga; Yoldan Geçen Anne Ve 2 Çocuğu Saçmalarla Yaralandı
Şanlıurfa'da Silahlı Kavga; Yoldan Geçen Anne Ve 2 Çocuğu Saçmalarla Yaralandı
Yanan Evin Balkonundan Alt Kata Atladı
Yanan Evin Balkonundan Alt Kata Atladı
Bursa'da Tek Katlı Evde Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu
Bursa'da Tek Katlı Evde Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu
Büyükbaş Çiftliğinde Çıkan Yangın, Ahırlara Sıçramadan Söndürüldü
Büyükbaş Çiftliğinde Çıkan Yangın, Ahırlara Sıçramadan Söndürüldü
Sultangazi’de Silahlı Çatışma: 2 Ağır Yaralı
Sultangazi’de Silahlı Çatışma: 2 Ağır Yaralı
Aydın'da, Sanayi Sitesinde Çıkan Yangında 2 Ton Plastik Boru Kül Oldu
Aydın'da, Sanayi Sitesinde Çıkan Yangında 2 Ton Plastik Boru Kül Oldu