Seyir Halindeki Saman Yüklü Tır'da Yangın

Seyir Halindeki Saman Yüklü Tır'da Yangın

AYDIN'nın Efeler ilçesinde saman yüklü TIR'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)-AYDIN'nın Efeler ilçesinde saman yüklü TIR'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında İzmir-Aydın Otoyol Gişeleri çıkışında meydana geldi. Aydın'dan Muğla yönüne giden Hasan Ece'nin kullandığı 07 AAD 630 plakalı TIR'ın dorsesindeki samanlar, birden alev aldı. Samanların yanmaya başladığını fark eden Ece, TIR'ı yol kenarına çekti. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın, kısa sürede söndürüldü. Samanlar yanarken, TIR'da küçük çapta hasar oldu. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Seyir Halindeki Saman Yüklü Tır'da Yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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