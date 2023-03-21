Seyit Torun: Chp’li Belediye Başkanları, Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığında Ankara’da Toplanacak

Seyit Torun: Chp’li Belediye Başkanları, Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığında Ankara’da Toplanacak

CHP’nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partili tüm belediye başkanlarının cumartesi günü Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Ankara’da toplanacağını açıkladı. Torun, “Toplantıda, belediye başkanlarımız açısından da bir seçim startını vermiş olacağız. Türkiye için bir dönüm noktası olan bu seçimlerde Millet İttifakı’nı iktidar, Genel Başkan’ımızı da Cumhurbaşkanı seçmek için gece gündüz çalışacağız” dedi.

CHP’nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partili tüm belediye başkanlarının cumartesi günü Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Ankara’da toplanacağını açıkladı. Torun, “Toplantıda, belediye başkanlarımız açısından da bir seçim startını vermiş olacağız. Türkiye için bir dönüm noktası olan bu seçimlerde Millet İttifakı’nı iktidar, Genel Başkan’ımızı da Cumhurbaşkanı seçmek için gece gündüz çalışacağız” dedi.

Seyit Torun, bugün yaptığı yazılı açıklamada, partili tüm belediye başkanlarının 25 Mart Cumartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Ankara’da bir araya geleceğini duyurdu. Torun’un açıklaması şöyle:

“CHP Belediye Başkanları Toplantımızı, 25 Mart Cumartesi günü, Cumhurbaşkanı Adayımız, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında Ankara’da, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde gerçekleştireceğiz. Toplantımızın tek gündemini 14 Mayıs seçimleri oluşturacak. Toplantıda, belediye başkanlarımız açısından da bir seçim startını vermiş olacağız. Belediye başkanlarımız da kampanya döneminde hem kendi bölgelerinde hem de kendi illeri dışında aktif bir seçim çalışması yürütecek. Partimizin tüm kadroları ve tüm belediye başkanlarımızla ülkemizin her köşesinde vatandaşlarımızla buluşacağız. Türkiye için bir dönüm noktası olan bu seçimlerde Millet İttifakı’nı iktidar, Genel Başkan’ımızı da Cumhurbaşkanı seçmek için gece gündüz çalışacağız. İnanıyoruz ki 14 Mayıs'ta ülkemizde köklü bir siyasi değişimi sağlayacak, ülkemizi bu karanlıktan aydınlığa hep beraber taşıyacağız.”

Anka Haber Ajansı

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