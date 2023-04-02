Seyit Torun: "Erdoğan, Üzüntüsünü Dile Getirmesi Gerekirken Hala Ayrıştırıcı Ve Çok Kirli Dil Kullanıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıya ilişkin sözlerini eleştirdi. Torun, “Bir bekçinin ateş etmesi gibi basit bir olay olarak kurgulanamaz. Bu noktaya taşımaları, ne kadar aciz ve çaresiz olduklarının göstergesi. Alışık olduğu üzere Erdoğan, üzüntüsünü dile getirmesi, böyle bir olayın demokratik bir ülkede olmaması gerektiğini ifade etmesi gerekirken hâlâ üslubu ayrıştırıcı ve çok kirli dil kullanıyor; bö

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıya ilişkin sözlerini eleştirdi. Torun, “Bir bekçinin ateş etmesi gibi basit bir olay olarak kurgulanamaz. Bu noktaya taşımaları, ne kadar aciz ve çaresiz olduklarının göstergesi. Alışık olduğu üzere Erdoğan, üzüntüsünü dile getirmesi, böyle bir olayın demokratik bir ülkede olmaması gerektiğini ifade etmesi gerekirken hâlâ üslubu ayrıştırıcı ve çok kirli dil kullanıyor; böyle bir politika güdüyor” dedi.

Seyit Torun, KRT TV’de dün yayınlanan Semra Topçu ile Haftanın Panoraması programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Torun, şunları söyledi:

“BİZ, ARTIK ONUN TUZAKLARINA DÜŞMEYİZ”

“Erdoğan’ın bütün süreci gerginlik üzerine kurulmuştur. Özellikle her seçim döneminde, böyle bir ayrışmayı, tabanını konsolide etme adına gerginlik politikasını her zaman uyguluyor, ilk defa değil. Bunu önümüzdeki günlerde daha da tırmandıracaktır. Farklı alanlarda gene provokatif bir dille, kışkırtıcı bir dille süreci yönetecektir. Biz, artık onun bu tuzaklarına düşmeyiz. Biz, bu süreci son derece sağlıklı, sağduyulu götürmek ve halkımızın, ülkemizin menfaatini düşünerek hareket etmek zorundayız.

“BEKÇİNİN ATEŞ ETMESİ GİBİ BASİT BİR OLAY OLARAK KURGULANAMAZ”

İYİ Parti'ye saldırı, bir bekçinin ateş etmesi gibi basit bir olay olarak kurgulanamaz. Bu noktaya taşımaları, ne kadar aciz ve çaresiz olduklarının göstergesi. Alışık olduğu üzere Erdoğan, üzüntüsünü dile getirmesi, böyle bir olayın demokratik bir ülkede olmaması gerektiğini ifade etmesi gerekirken hâlâ üslubu ayrıştırıcı ve çok kirli dil kullanıyor; böyle bir politika güdüyor.

“ERDOĞAN, KAYBETMENİN VERDİĞİ ÖFKEYLE FARKLI SÜREÇLERE GEÇECEKTİR”

Bundan sonra da farklı konulara girecek yine ve yine maalesef yaşam biçimlerini, inançları hedefe koyacak. Maalesef Erdoğan, bütün bunları insanımızı, ülkeyi düşünmeden siyasete, politikaya alet etmek için yapıyor. Hele şimdi kaybetmenin verdiği o inanılmaz öfkeyle, mağlubiyetin verdiği o psikolojiyle bundan sonra çok daha farklı süreçlere geçecektir. Göreceksiniz, sürekli terörle ilgili, inançla ilgili çok farklı konuları gündeme getirecektir. Çünkü Erdoğan, bugüne kadar toplumu ayrıştırarak, kutuplaştırarak tabanını güçlendirdi ve bunu siyasi bir ranta çevirdi. Ama vatandaşımız artık her şeyin farkında, Erdoğan’ın bu davranışlarını da kirli üslubunu da siyasete alet etmeye fırsat vermeyecektir.

Hiç kimse yokken CHP’li belediyeler deprem bölgesindeydi. Erdoğan'a hodri meydan. Gidelim deprem bölgesine, belediyelerimizin yardımlarını gösterelim. Kendisi, sadece belli yerlere götürüldüğü için görmemiş olabilir.”

Anka Haber Ajansı