Seyit Torun: “İktidarı Uyarıyoruz: Balıkçının Feryadını Duyun”

Seyit Torun: “İktidarı Uyarıyoruz: Balıkçının Feryadını Duyun”

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, av sezonuna başlayan balıkçıların çaresizlik içinde olduğunu belirterek, "İktidarı uyarıyoruz. Balıkçının feryadını duyun. Balıkçılığa artık sahip çıkın" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, av sezonuna başlayan balıkçıların çaresizlik içinde olduğunu belirterek, "İktidarı uyarıyoruz. Balıkçının feryadını duyun. Balıkçılığa artık sahip çıkın" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, 2023-2024 balıkçılık sezonunun başlaması sebebiyle Ordu'da Kumbaşı Balıkçı Barınağı'nı ziyaret etti, balıkçıların sorunlarını dinledi. Torun, burada şunları söyledi:

“İKTİDAR BALIKÇIMIZI YOK SAYIYOR”

"Gece yarısı itibarıyla balıkçılarımız denizlere açıldılar ve ekmeğinin peşine düştüler. Artık bundan sonra denizde ekmek parasını kazanmak için çalışacaklar. Ama bu iktidar maalesef balıkçımızı yok sayıyor. Onun alın terinin farkında değil. Yüksek maliyetler, artan mazot fiyatları ve eleman sıkıntısı artık had safhada.

Şu anda bir balıkçı barınağındayız. Buranın ne ışığı yanıyor ne feneri var ne de kayıkları, büyük tekneleri bağlayabilecek yeterli alanları var.

“BALIKÇIMIZ ÇARESİZLİK İÇİNDE”

Maalesef bir çaresizlik içerisinde balıkçımız. Her nereye giderseniz gidin sorunlar yumağı içinde boğuşuyor. Evet 1 Eylül'de denize açıldılar ama umutları, beklentileri hala yerine gelmedi. İktidarı tekrar buradan uyarıyoruz: Balıkçının feryadını duyun. Balıkçılığa artık sahip çıkın. Üç tarafı denizlerle çevrili diyorsunuz, ama balıkçının derdine derman olmuyorsunuz, onu yok sayıyorsunuz. Bu ülkenin en önemli kaynağını heba ediyorsunuz. İnşallah av sezonu balıkçılarımız için bereketli olsun, bol gelir sağlansın, evlerine huzur gelsin."

Anka Haber Ajansı

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