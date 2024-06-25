Seyit Torun: "Ne Fetö’ye Ne De Başka Cemaat Yapılarına Çocuklarımızı Kurban Ettirmeyiz"

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu Fen Lisesi’nde ÇEDES protokolü kapsamında öğrencilere cemaat kitapları dağıtılması ve Kırlı İlkokulu’nun yıl sonu etkinliğinde 9-10 yaşında çocuklara takke ve başörtüsü giydirilerek mescitte protokole karşılama yaptırılmasına tepki gösterdi. Torun, "Bunların derdi ne çevre duyarlılığı ne de manevi değerlere sahip çıkmak. Bunların derdi kan emici cemaatlere çocuk yaştan militan kazandırmak. 15 Temmuz kalkışmasından ders çıkartmayan iktidar cemaatleri kollamaya devam et

(ANKARA) - CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu Fen Lisesi’nde ÇEDES protokolü kapsamında öğrencilere cemaat kitapları dağıtılması ve Kırlı İlkokulu’nun yıl sonu etkinliğinde 9-10 yaşında çocuklara takke ve başörtüsü giydirilerek mescitte protokole karşılama yaptırılmasına tepki gösterdi. Torun, "Bunların derdi ne çevre duyarlılığı ne de manevi değerlere sahip çıkmak. Bunların derdi kan emici cemaatlere çocuk yaştan militan kazandırmak. 15 Temmuz kalkışmasından ders çıkartmayan iktidar cemaatleri kollamaya devam ettikçe bu ülke yeni 15 Temmuzlara gebe kalacaktır. Ne FETÖ’ye ne de başka cemaat yapılarına çocuklarımızı kurban ettirmeyiz" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, ÇEDES protokolü kapsamında Ordu Fen Lisesi’nde cemaat kitapları dağıtılmasına ve Perşembe ilçesinde Kırlı İlkokulu’nun yıl sonu etkinliğinde 9-10 yaşında çocuklara takke ve başörtüsü giydirilerek mescitte protokole karşılama yaptırılmasına tepki gösterdi. Torun, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e konuyla ilgili soru önergesi verdiklerini ancak yeterli bir yanıt alamadıklarını belirtti.

Torun şunlara söyledi:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği ile bilindiği üzere akıllara zarar bir ÇEDES projesi yürütülüyor. Bir skandal üretme projesi olarak hayata geçirildiği anlaşılan Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi bu seferde Ordumuzun, Perşembe İlçesine bağlı Kırlı Mahallesinde bulunan Kırlı İlkokulu’nda iş başındaydı. Okulun yıl sonu etkinliğinde 9-10 yaşında çocuklara takke ve başörtüsü giydirilerek mescitte protokole karşılama yaptırıldı. Okulun internet sitesinde etkinliğe ilişkin görseller paylaşıldı ancak mescitte oluşan skandal görüntülere yer verilmedi. Neden? Çocuk gelişimine aykırı bir uygulama yaptığınızı biliyorsunuz da ondan. Sarayın oyuncak haline getirdiği Milli Eğitim sisteminde birilerine yaranmaya çalışıyorsunuz da ondan. Sözünü ettiğimiz olay ne yazık ki münferit bir olay değil. Ordu Fen Lisesi müdürü sınıf başkanlarına talimat vererek Işık Cemaatine ait kitapları öğrencilere dağıtmıştı. Geçtiğimiz Şubat ayında Milli Eğitim Bakanı'na yazılı soru önergesi vererek skandala ilişkin cevaplar aradık. Sağ olsun Milli Eğitim Bakanlığı beş ay sonra verdiği cevapta "28 Aralık 2023 tarihinde konuya ilişkin başlatılan inceleme-soruşturma çalışmalarına halen devam ediliyor" diyerek yine bizleri şaşırtmadı. Milli Eğitim Bakanlığı, çocuklarımızı cemaat çukuruna çekmeye çalışan okul yöneticisini koruma altına alıyor, doğal olarak üst üste yeni skandallar patlak veriyor. Bunların derdi ne çevre duyarlılığı ne de manevi değerlere sahip çıkmak. Bunların derdi kan emici cemaatlere çocuk yaştan militan kazandırmak. Fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştiremediğimiz sürece çocuklarımız barış dini olan İslamiyeti doğru yaşayamayacaktır. 15 Temmuz kalkışmasından ders çıkartmayan iktidar cemaatleri kollamaya devam ettikçe bu ülke yeni 15 Temmuzlara gebe kalacaktır. Eğitimde Anayasa’ya, yasalara, bilime ve eğitimin temel ilkelerine aykırı uygulamalara son verilene kadar mücadelemiz devam edecektir. Ne FETÖ’ye ne de başka cemaat yapılarına çocuklarımızı kurban ettirmeyiz."

Anka Haber Ajansı