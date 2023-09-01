Sezgin Tanrıkulu: "7 Ayda 1326 Kişinin Yaşam Hakkı İhlal Edildi"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde yılın ilk 7 ayına ilişkin hak ihlalleri verilerini açıkladı. Tanrıkulu’nun paylaştığı verilere göre; 7 ayda 1326 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi, 2’si çocuk 7 kişi nefret söylemi nedeniyle yaşamını yitirdi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde 7 ayda yaşanan hak ihlallerine ilişkin verileri açıkladı ve Barış Günü’nün önemini anlatan bir mesaj yayınladı. Tanrıkulu’nun paylaştığı verilere göre; 7 ayda 1326 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi. Bunlardan 2’si çocuk 7 kişi nefret söylemiyle, 5 kişi gözaltında, 19 kişi cezaevinde, 4 kişi polis- asker ateşi ve mayına basma sonucu, 10 kişi de rastgele açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. Ayrıca resmi ihmal sonucu ölen yurttaş sayısı 35, iş cinayetlerinde ölen yurttaş sayısı 1051 ve kadın cinayetlerinde ölen yurttaş sayısı da 189’u buldu. Türkiye’deki yaşam hakkı ihlallerinden mülteciler de nasibini aldı ve 2’si çocuk 6 mülteci yaşamını yitirdi.

Tanrıkulu, “Dünya savaşlar coğrafyasına dönüştü. Ülkemiz toplumsal barışını ve iç barışını yitirdi. Nefret söylemi, algı operasyonları ve kutuplaştırma siyasetin ana hedefi haline geldi. Ana malzemesi haline geldi. Her gün bir ölüm ve çatışma ile karşı karşıyayız ülkemizde” dedi.

Anka Haber Ajansı