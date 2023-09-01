Sezgin Tanrıkulu: "7 Ayda 1326 Kişinin Yaşam Hakkı İhlal Edildi"

Sezgin Tanrıkulu: "7 Ayda 1326 Kişinin Yaşam Hakkı İhlal Edildi"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde yılın ilk 7 ayına ilişkin hak ihlalleri verilerini açıkladı. Tanrıkulu’nun paylaştığı verilere göre; 7 ayda 1326 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi, 2’si çocuk 7 kişi nefret söylemi nedeniyle yaşamını yitirdi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde yılın ilk 7 ayına ilişkin hak ihlalleri verilerini açıkladı. Tanrıkulu’nun paylaştığı verilere göre; 7 ayda 1326 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi, 2’si çocuk 7 kişi nefret söylemi nedeniyle yaşamını yitirdi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde 7 ayda yaşanan hak ihlallerine ilişkin verileri açıkladı ve Barış Günü’nün önemini anlatan bir mesaj yayınladı. Tanrıkulu’nun paylaştığı verilere göre; 7 ayda 1326 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi. Bunlardan 2’si çocuk 7 kişi nefret söylemiyle, 5 kişi gözaltında, 19 kişi cezaevinde, 4 kişi polis- asker ateşi ve mayına basma sonucu, 10 kişi de rastgele açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. Ayrıca resmi ihmal sonucu ölen yurttaş sayısı 35, iş cinayetlerinde ölen yurttaş sayısı 1051 ve kadın cinayetlerinde ölen yurttaş sayısı da 189’u buldu. Türkiye’deki yaşam hakkı ihlallerinden mülteciler de nasibini aldı ve 2’si çocuk 6 mülteci yaşamını yitirdi.

Tanrıkulu, “Dünya savaşlar coğrafyasına dönüştü. Ülkemiz toplumsal barışını ve iç barışını yitirdi. Nefret söylemi, algı operasyonları ve kutuplaştırma siyasetin ana hedefi haline geldi. Ana malzemesi haline geldi. Her gün bir ölüm ve çatışma ile karşı karşıyayız ülkemizde” dedi.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Salıcı, Işid’in Yeni Yapılanması İçin Meclis Araştırma Önergesi Hazırladı
Salıcı, Işid’in Yeni Yapılanması İçin Meclis Araştırma Önergesi Hazırladı
Seyit Torun: “İktidarı Uyarıyoruz: Balıkçının Feryadını Duyun”
Seyit Torun: “İktidarı Uyarıyoruz: Balıkçının Feryadını Duyun”
Kılıçdaroğlu, Ankara’da Gazetecilerle Bir Araya Geldi
Kılıçdaroğlu, Ankara’da Gazetecilerle Bir Araya Geldi
Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Enerji Kaynaklarına Yönelik Çalışmalarını Anlattı
Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Enerji Kaynaklarına Yönelik Çalışmalarını Anlattı
Güngören'de Silahlı Saldırıda Yaşamını Yitiren Burak Kan İçin Okmeydanı Cemevi’nde Cenaze Töreni Düzenlendi
Güngören'de Silahlı Saldırıda Yaşamını Yitiren Burak Kan İçin Okmeydanı Cemevi’nde Cenaze Töreni Düzenlendi
Chp Lideri Kılıçdaroğlu, Chp Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı Ve İlçe Başkanları İle Bir Araya Geldi
Chp Lideri Kılıçdaroğlu, Chp Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı Ve İlçe Başkanları İle Bir Araya Geldi
Safranbolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Safranbolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı