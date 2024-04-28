Sezgin Tanrıkulu: "Ak Parti İktidarı Döneminde 2002'den Bu Yana Yaklaşık 32 Bin İşçi Yaşamını Yitirdi"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü" kapsamında hazırladığı Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği Hak İhlalleri Raporu'nu paylaştı. Tanrıkulu, "AK Parti iktidarı döneminde, 2002'den bu zamana kadar yaklaşık 32 bin işçi yaşamını yitirdi. Bunların içerisinde çocuklar, kadınlar, mülteciler var. sadece 2022 yılında bin 900'den fazla, 2023 yılında ise 2 binden fazla işçi yaşamını yitirdi" dedi.

(ANKARA)- CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü" kapsamında hazırladığı Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği Hak İhlalleri Raporu'nu paylaştı. Tanrıkulu, "AK Parti iktidarı döneminde, 2002'den bu zamana kadar yaklaşık 32 bin işçi yaşamını yitirdi. Bunların içerisinde çocuklar, kadınlar, mülteciler var. sadece 2022 yılında bin 900'den fazla, 2023 yılında ise 2 binden fazla işçi yaşamını yitirdi" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2017 yılında iş güvenliği eksikliğinden yaşamını yitirenler için yas günü olması konusunda kanun teklifi verdiğini, fakat hâlâ teklifin sonuçlanmadığını belirtti. Tanrıkulu şöyle konuştu:

"28 Nisan, Dünya Çalışma Örgütü tarafından 2001 yılında "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Günü" olarak ilan edildi. 2002 yılında da Dünya Çalışma Örgütü'nün teklifi üzerine Birleşmiş Milletler 28 Nisan'ı "İş Güvenliği Günü" olarak, yani "Ulusal Yas Günü" olarak kabul etti. 2017 yılında milletvekili olarak, iş güvenliği kapsamında yaşamını yitirenler nedeniyle bir yas günü olması bakımından bir kanun teklifini Meclis’e verdim. Hâlâ orada duruyor.

"YAŞAM HAKKINI ESAS ALAN BİR İŞ ORTAMI İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Peki ne oldu Türkiye'de? AK Parti iktidarı döneminde, 2002'den bu zamana kadar yaklaşık 32 bin işçi yaşamını yitirdi. Bunların içerisinde çocuklar, kadınlar, mülteciler var. Sadece 2022 yılında bin 900'den fazla, 2023 yılında ise 2 binden fazla işçi -içlerinde 14 yaşından küçük çocuklar da var- yaşamını yitirdi. Dünyada her yıl 2 milyondan fazla işçi yaşamını yitiriyor. Neden? İşverenlerin kâr hırsı ve iktidarların bu ranta izin vermesi yüzünden. Biz, bir kez daha 28 Nisan'da iş güvenliği nedeniyle yaşamlarını yitirenleri saygıyla anıyoruz. Sonuçta iş yaşamının daha güvenli, işçi salığını esas alan, çocuk sömürüsüne son veren, yaşam hakkını esas alan bir çalışma ortamı için mücadele etmeye devam edeceğiz."

2023 YILINDA İŞ CİNAYETLERİNDE YAŞAMINI YİTİRENLERİN YÜZDE 2,79'U SENDİKALI, YÜZDE 97,21'İ SENDİKASIZ

Tanrıkulu’nun hazırladığı Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği Hak İhlalleri Raporu'na göre, son 11 yılda en az 671, AKP’li yıllarda en az 907 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Erzincan İliç ilçesinde 13 Şubat Günü siyanürlü toprağın kayması nedeniyle dokuz işçi yaşamını yitirdi. Türkiye’de AKP iktidarlarında geçen 2002-2023 yılları arasında en az 32 bin 478 işçi ‘önlenebilir sebeplere rağmen’ yaşamını yitirdi. İSİG’in çalışmaları sonucunda 2023 yılında 147 kadın, bin 785 erkek işçinin yaşamını yitirdiği; 22’sinin 14 yaş ve altında, 32’sinin de 15-17 yaş arasında olduğu saptandı. Ayrıca 106 mülteci/göçmen işçinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. 2023 yılında iş cinayetlerinde yaşamını yitirenlerin 54’ü (yüzde 2,79) sendikalı, 1.878’i ise (yüzde 97,21) sendikasız.

Anka Haber Ajansı