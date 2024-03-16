Sezgin Tanrıkulu: "Diyarbakır'ın Bütün Mülkleri Kayyım Tarafından Talan Ediliyor"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hazar Gölü kıyısında 20 bin metrekare alanda kurulu bulunan sosyal tesis, kayyım tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredildi. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, devire tepki göstererek, "15 gün var seçimlere bu talan burada devam ediyor. Buradan sesleniyorum; bu talana son ver kayyım. Ne istiyorsunuz Diyarbakır'ın malından mülkünden? 15 gün var seçime, güvenmiyor musunuz? Kime güvenmiyorsunuz? Bunları söyleyin" dedi.

AHMET ÜN

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hazar Gölü kıyısında 20 bin metrekare alanda kurulu bulunan sosyal tesis, kayyım tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredildi. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, devire ₺epki gösterek, "15 gün var seçimlere bu talan burada devam ediyor. Buradan sesleniyorum; bu talana son ver kayyım. Ne istiyorsunuz Diyarbakır'ın malından mülkünden? 15 gün var seçime, güvenmiyor musunuz? Kime güvenmiyorsunuz? Bunları söyleyin" dedi.

Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait Elazığ’daki Hazar Gölü kıyısında bulunan tesisin kayyum yönetimi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilmesine tepki gösterdi.

"KAYYIMLAR TALANA DEVAM EDİYOR"

Tanrıkulu, şunları söyledi:

''Bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum, seçimlere 15 gün var. Diyarbakır'ın bütün mülkleri, bizlere ait bütün mülkler kayyımlar tarafından talan ediliyor. Bu ayki Meclis gündemine, yani memurlardan oluşan Meclis gündemine, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyımı yani Vali bir yazı yazmış: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin Hazar Gölü kıyısında sosyal tesisleri var. Bizim vergilerimizle alınan ve Diyarbakır'a ait olan. Şimdi yazı yazmış. Seçimlere 15 gün kala, Mart ayının Meclis gündemine Diyarbakır'a ait o sosyal tesisin, bu şehre ait sosyal tesisin Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devrine ilişkin yazı yazmış. Gençlik ve Spor Bakanlığı da bu tesisi Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne verecek ve Diyarbakır ile bağı kesilecek. Bu yapılır mı? Tabii ki yapılmaması lazım. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ve ilçe belediyelerine ait bütün mallar bütün mülkler kayyımlar tarafından talan edildi. 15 gün var seçimlere bu talan burada devam ediyor. Buradan sesleniyorum; bu talana son ver kayyım. Ne istiyorsunuz Diyarbakır'ın malından mülkünden? 15 gün var seçime, güvenmiyor musunuz? Kime güvenmiyorsunuz? Bunları söyleyin. Bir sözüm de, bir talebim de Diyarbakır'dan seçilen AK Partili milletvekili arkadaşlarıma, dostlarıma ve hemşehrilerime ve Büyükşehir Belediye Başkanı adayına; buna benim kadar siz de karşı çıkın. Sizin iktidarınız, sizin valiniz bu tasarrufları yapan."

Anka Haber Ajansı