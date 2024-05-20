Sezgin Tanrıkulu, Edirne F Tipi Cezaevi'nde Demirtaş Ve Mızraklı'yı Ziyaret Etti

Sezgin Tanrıkulu, Edirne F Tipi Cezaevi'nde Demirtaş Ve Mızraklı'yı Ziyaret Etti

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’yı Edirne F Tipi Cezaevi’nde ziyaret etti. Tanrıkulu, “Moralleri son derece iyiydi, bütün dostlarımıza endişeli olmamaları, umutlarını korumaları gerektiğini ifade ettiler” dedi.

(EDİRNE) - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’yı Edirne F Tipi Cezaevi’nde ziyaret etti. Tanrıkulu, “Moralleri son derece iyiydi, bütün dostlarımıza endişeli olmamaları, umutlarını korumaları gerektiğini ifade ettiler” dedi.

Sezgin Tanrıkulu, Kobani Davası’nda verilen kararın ardından Edirne F Tipi Cezaevi’nde eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti. Ziyaret sonrası cezaevi önünde açıklama yapan Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Edirne'deyim. Cezaevinde Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret ettim. Her ikisiyle de siyasetten çok öncesine dayalı kişisel dostluklarım var, kişisel hukukum var. O hukuka binaen cezaevinde bulundukları sürece kendilerini ziyaret etmeye çalıştım, çalışıyorum ve cezaevi ile ilgili olarak görüşlerimi de kendileriyle paylaşıyorum. Bir yargısal süreç vardı. O yargısal süreç geçen hafta itibarıyla tamamlandı ve Selahattin Demirtaş'a ve diğer siyasetçilere çok ağır cezalar verildi. İkimiz de hukukçuyuz. Aynı zamanda bu davayı da biraz konuştuk, tartıştık. Sonuçta şunu ifade edebilirim: Moralleri son derece iyiydi, bütün dostlarımıza endişeli olmamaları gerektiğini, umutlarını korumaları gerektiğini ifade ettiler ve herkese Edirne'den selam ve sevgilerini ilettiler. Üzerimde kalmasın.”

Anka Haber Ajansı

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