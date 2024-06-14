Sezgin Tanrıkulu’dan, Bakan Yumaklı’ya Göçerlere Meraların Yasaklanması Tepkisi

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yaz aylarında daha serin yerlere gitmek isteyen göçerlere zorluk çıkarıldığını ve meraların yasaklandığını belirterek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya bunun nedenini sordu. Tanrıkulu, Yumaklı’nın sadece yönetmelik hükümleriyle verdiği yanıta, “Size göçerlere bu eziyetin neden uygulandığını, bölgedeki valilerin neden bunların temel haklarını ve ihtiyaçlarını gözetmediğini sorduk. Maalesef sorundan tamamen kopuk bir yanıt aldık" sözleriyle tepki gösterdi.

(ANKARA)- CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yaz aylarında daha serin yerlere gitmek isteyen göçerlere zorluk çıkarıldığını ve meraların yasaklandığını belirterek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya bunun nedenini sordu. Tanrıkulu, Yumaklı’nın sadece yönetmelik hükümleriyle verdiği yanıta, “Size göçerlere bu eziyetin neden uygulandığını, bölgedeki valilerin neden bunların temel haklarını ve ihtiyaçlarını gözetmediğini sorduk. Maalesef sorundan tamamen kopuk bir yanıt aldık" sözleriyle tepki gösterdi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, göçerliğin sosyolojik ve coğrafi bir gerçek olduğunu vurgulayarak, göçerlerin yaşadıkları zorluklara ve çıkarılan engellere dikkat çekti. Tankırulu, “Yazın başında da daha sıcak yerlerden, yani Diyarbakır'dan, Şanlıurfa'dan, Mardin'den daha serin yerlere, yaylalara çıkmak üzere yol aldılar ve her sene kamu görevlilerinin ve Valilerin baskısıyla karşı karşıya kalırlar; yolları kesilir, ceza alırlar ve birçok sorunla karşı karşıya kalırlar.

Bu yılın başında da yani geçtiğimiz ay, sezonun başında da Göçerler bana ulaştılar, hepsi benim dostum, uzun yıllardır tanıyorum. Aynı baskılara maruz kaldıklarını, meraların yasaklandığını ifade ettiler” dedi.

Göçerlere meraların yasaklanmasını ve çıkarılan zorlukları TBMM gündemine taşıyan Tanrıkulu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Tanrıkulu, Yumaklı’nın, göçerlere meraların neden yasaklandığına ilişkin sorusuna, sadece yönetmelik hükümlerine gönderme yaparak yanıt vermesini eleştirdi. Tanrıkulu yaptığı açıklamada tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:

“Tarım ve Orman Bakanına soru sordum: Nedir bu yasakların nedeni? Neden Valiler bu baskıyı yaparlar diye, verdiği cevaba bakın... Hiçbir cevap vermemiş, buraya sadece yönetmelik maddelerini yazmış. Sorduğumuz sorular şu: Giriş yasağı konulmasının nedeni nedir? Neden meralar yasaklanmaktadır? Neden ceza yazılmaktadır göçerlere bu zor koşullarda? Verdiği cevap sadece yönetmeliğin 7. Maddesi uyarınca "Valiler şu kararı alır, bu kararı alır..." Size bunu sormadık. Size göçerlere bu eziyetin Neden uygulandığını, bölgedeki valilerin neden bunların temel haklarını ve ihtiyaçlarını gözetmediğini sorduk. Maalesef sorundan tamamen kopuk bir yanıt aldık."

Anka Haber Ajansı