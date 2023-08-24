Sezgin Tanrıkulu'ndan Mısır Alım Fiyatına Tepki: "Çiftçilerle Dalga Geçiyorlar"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Önceki gün mısır fiyatları açıklandı ve ton için 6 bin lira bir fiyat açıklandı. Bu fiyata bütün Türkiye’deki üreticiler çiftçiler isyan ettiler, ziraat odaları isyan etti. Nedeni şu, 6 bin lira dendi ama geçen yıl ne kadardı; 5 bin 700 liraydı. Sadece 300 liralık bir artış var geçen yıldan bu zamana, bu da yüzde 5,2 oranına denk düşüyor. Yani geçen yılki orana 5,2 oranında bir artışla 6 bin liralık bir fiyat verilmiş. Gerçekten de çiftçilerle dalga geçiyorlar,

MEHMET MUCAHİT CEYLAN

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Önceki gün mısır fiyatları açıklandı ve ton için 6 bin lira bir fiyat açıklandı. Bu fiyata bütün Türkiye’deki üreticiler çiftçiler isyan ettiler, ziraat odaları isyan etti. Nedeni şu, 6 bin lira dendi ama geçen yıl ne kadardı; 5 bin 700 liraydı. Sadece 300 liralık bir artış var geçen yıldan bu zamana, bu da yüzde 5,2 oranına denk düşüyor. Yani geçen yılki orana 5,2 oranında bir artışla 6 bin liralık bir fiyat verilmiş. Gerçekten de çiftçilerle dalga geçiyorlar, yurttaşlarımızla dalga geçiyorlar" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu ile mısır fiyatına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Tanrıkulu, şöyle konuştu:

“Önceki gün mısır fiyatları açıklandı ve ton için 6 bin lira bir fiyat açıklandı. Bu fiyata bütün Türkiye’deki üreticiler çiftçiler isyan ettiler, ziraat odaları isyan etti. Nedeni şu, 6 bin lira dendi ama geçen yıl ne kadardı; 5 bin 700 liraydı. Sadece 300 liralık bir artış var geçen yıldan bu zamana, bu da yüzde 5,2 oranına denk düşüyor. Yani geçen yılki orana 5,2 oranında bir artışla 6 bin liralık bir fiyat verilmiş. Gerçekten de çiftçilerle dalga geçiyorlar, yurttaşlarımızla dalga geçiyorlar. Neden diyeceksiniz, yüzde 5’lik bir artış. TÜİK’in 15 Ağustos’ta açıkladığı tarım girdileriyle ilişkili olarak enflasyon oranı yüzde 102, bunu baz alsalar yüzde 100 artması lazım ve en az 10 bin lira olması lazım, olmadı. Bakın sadece girdilere baksınlar, mazot fiyatlarına, gübre fiyatlarına, tohum fiyatlarına, geçen yıl ile bu yıl baksınlar yüzde 100 artmış hepsinde, yüzde 100’den fazla artış var ama çiftçilere mısır üreticilerine verilen artış sadece yüzde 5. Geçen yıl 5 bin 700 lirayla 320 dolar alıyordunuz bir ton için, bu sene ise 220 dolar alabiliyorsunuz. Yani ton başına 100 dolar daha düşük geçen yıldan bu zamana.

“ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İKTİDARI TEKELLERE TESLİM OLMUŞ DURUMDA”

Neden böyle, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı tekellere teslim olmuş durumda. Çünkü mısır fiyatı, yağ, sebze fiyatı gibi değil, depolanabiliyor ve bütün dünyada ortak üretim yapıyor. Dünyada mısır piyasasının yüzde 70’ini dört Amerikalı şirket kontrol ediyor. Türkiye’de de çok yakından tanıdığımız KARGİL şirketi kontrol ediyor Toprak Mahsulleri Ofisi ile beraber. Çünkü mısır bütün dünyada hem yem sanayinin hem de nişasta bazlı ürünlerin ana girdisini oluşturuyor. Dolayısıyla fiyatları sadece Türkiye değil dünya piyasaları belirliyor, dünya piyasalarının da şu anda belirlediği rakam Türkiye’ye dayatılmış durumda ve tekeller bizim çiftçilerimizi de teslim almış durumda, büyük tekeller. Şimdi girdilerin yüzde 100 arttığı bir yerde Toprak Mahsulleri Ofisi 300 liralık bir artışla, yüzde 5’lik bir artışla çiftçiden ürün alacak. Bugünden söylüyorum, fiyatlar piyasada Toprak Mahsulleri Ofisi aynen buğday alımı gibi geç alacak, randevu vermeyecek, depolar dolu diyecek, çiftçileri tüccara mahkum edecek, tüccar ne kadardan alacak 4 bin 800 liradan, bilemediniz 5 bin liradan alacak. 3 ay 5 ay sonra da fiyatlar yükselecek ve çiftçiler yeniden mağdur olacak. Çiftçi elindeki ürünü tutma kapasitesine sahip değil çünkü piyasaya borçlu bizim bütün çiftçilerimiz. Dolayısıyla saklayamaz ürününü. Böyle bir perişanlık hali var gerçekten, böyle bir zulüm hali var. Bu sadece Diyarbakır’a özgü bir sorun değil, ama Diyarbakır’da da mısır üretiminin çok arttığını biliyoruz, çiftçilerimizin mısıra yöneldiğini biliyoruz. Dolayısıyla büyük bir zarar, büyük bir mağduriyet söz konusu. O nedenle buradayız, mutlaka ama mutlaka bu fiyatların hükumet tarafından revize edilmesi lazım, Adalet ve Kalkınma Partisi hükumetinin tekelleri değil çiftçiyi koruması lazım, çiftçinin arkasında durması lazım, tekellerin arkasında durmaması lazım. Diyarbakır’dan sesleniyoruz hükümete, bütün Türkiye’de ve Diyarbakır’da çiftçileri perişan ettiniz, mısır üreticilerini, mutlaka ama mutlaka bu fiyatı revize edecek açıklama yapmalısınız ve alımlar konusunda Toprak Mahsulleri Ofisi’ni buğday alımında olduğu gibi çiftçiyi perişan eden, çiftçiyi tüccara mahkum eden bir tarzda bir yöntemde olmaması için gerekli tedbirleri almalısınız.”

"MISIR ÜRETİCİSİ KAN AĞLIYOR"

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu da mısır üreticilerinin kan ağladığına vurgu yaparak şunları söyledi:

“Mısır üreticisi kan ağlıyor, açık ve net. Geçen yıl 2022 yılında TMO mısır alım fiyatını 5 bin 700 lira olarak açıklarken serbest piyasada mısır 5 bin 500 liraya gidiyordu, şu anda TMO’nun açıklamış olduğu 2023 fiyatı 6 bin TL, serbest piyasada mısır şu anda 4 bin 850 lira civarında gidiyor, bu da çiftçini bittiği anlamına geliyor. Buradan Tarım Bakanlığı’na Cumhurbaşkanı’na çağrıda bulunmak istiyorum; mazota, tohuma, ilaca, enerjiye yaptığınız zam kadar mısıra da o kadar zam istiyoruz, fazla istemiyoruz. Bakın 2022 yılında 9 bin lira olan gübre fiyatı şu anda 19 bin lira, üre 9 bin liraydı şu anda 15 bin lira, mazot 19 bin 700 liraydı şu anda 40 bin liraya yakın, tek bir torba mısır tohumu 450 liraydı şu anda bin 150 lira, tarla kirası bin 100 liraydı şu anda 2 bin 500 lira. Şimdi bu girdi maliyetleri yaklaşık olarak yüzde 100 ile yüzde 150 arasında kalem kalem değişiyor artış göstermişken mısıra yüzde 5 bir zam verilmesi çiftçinin aklıyla alay edilmesi, çiftçiyle dalga geçilmesi gibi bir şey oluyor.”

Anka Haber Ajansı