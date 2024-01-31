Sezgin Tanrıkulu'Ndan Tbmm’ye Atalay' Tepkisi: "Dün Burada Bu Meclis, Anayasa'yı İdam Etti"

Sezgin Tanrıkulu'Ndan Tbmm’ye Atalay' Tepkisi: "Dün Burada Bu Meclis, Anayasa'yı İdam Etti"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesini kararına ilişkin; "Dün de burada bu Meclis Anayasa'yı idam etti. Daha doğrusu infaz etti; idam kararı verilmişti Yargıtay tarafından. Bu Meclis, Meclis'in yaşama nedeni olan Anayasa'yı infaz etti. Sayın Başkan, size 'cellat' demek istemiyorum ama yani sonuçta o sehpaya siz tekme vurdunuz. Dolayısıyla böyle hukuksuzluğu esas alan bir rejimle maalesef yönetiliyoruz" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesini kararına ilişkin; "Dün de burada bu Meclis Anayasa'yı idam etti. Daha doğrusu infaz etti; idam kararı verilmişti Yargıtay tarafından. Bu Meclis, Meclis'in yaşama nedeni olan Anayasa'yı infaz etti. Sayın Başkan, size "cellat" demek istemiyorum ama yani sonuçta o sehpaya siz tekme vurdunuz. Dolayısıyla böyle hukuksuzluğu esas alan bir rejimle maalesef yönetiliyoruz" dedi.

TİP Hatay Milletvekili Gezi Davası tutuklusu Can Atalay’ın milletvekilliği, hakkındaki Yargıtay kararının dün TBMM Genel Kurulu'nda okutulmasıyla düşürüldü.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bugün TBMM Genel Kurulu'nda Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin şöyle konuştu:

"Dün burada ne oldu? Dün de burada bu Meclis Anayasa'yı idam etti. Daha doğrusu infaz etti; idam kararı verilmişti Yargıtay tarafından. Bu Meclis, Meclis'in yaşama nedeni olan Anayasa'yı infaz etti. Sayın Başkan, size "cellat" demek istemiyorum ama yani sonuçta o sehpaya siz tekme vurdunuz ya! Yani bir hukukçu olarak tekme vurdunuz gerçekten. Dolayısıyla böyle hukuksuzluğu esas alan bir rejimle maalesef yönetiliyoruz. Yani gidişimiz, halimiz hal değil."

Anka Haber Ajansı

Gündem
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran: “Hodri Meydan Ön Seçime Gidelim”
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran: “Hodri Meydan Ön Seçime Gidelim”
Özgür Özel: “Çıkıp Vanilyalı Kek Tarifi Okutsalar Anayasaya Daha Uygun Olurdu”
Özgür Özel: “Çıkıp Vanilyalı Kek Tarifi Okutsalar Anayasaya Daha Uygun Olurdu”
Aday Gösterilmeyen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal: "Chp İçin Çalışmaya Devam Edeceğim"
Aday Gösterilmeyen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal: "Chp İçin Çalışmaya Devam Edeceğim"
Saadet Grubu’nun 6 Şubat Deprem Felaketine İlişkin Önergesi Tbmm'de Akp Ve Mhp'lilerin Oylarıyla Reddedildi
Saadet Grubu’nun 6 Şubat Deprem Felaketine İlişkin Önergesi Tbmm'de Akp Ve Mhp'lilerin Oylarıyla Reddedildi
Arguvan Belediye Başkanı Kızıldaş'tan Pazar Esnafına Ziyaret
Arguvan Belediye Başkanı Kızıldaş'tan Pazar Esnafına Ziyaret
Turgutlu Belediye Başkanı Akın Ve Belediye Başkan Adayları Kahvaltıda Buluştu
Turgutlu Belediye Başkanı Akın Ve Belediye Başkan Adayları Kahvaltıda Buluştu
Kemal Kılıçdaroğlu: “Değerli Fikir Ve Mücadele İnsanı Prof. Dr. Muammer Aksoy’u Saygı Ve Özlemle Anıyorum”
Kemal Kılıçdaroğlu: “Değerli Fikir Ve Mücadele İnsanı Prof. Dr. Muammer Aksoy’u Saygı Ve Özlemle Anıyorum”