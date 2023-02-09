Show TV'de deprem isyanıyla olay olan Dilara Gönder istifa etti

Show TV'de deprem isyanıyla olay olan Dilara Gönder istifa etti

Deprem konusunda söylediği eleştirel sözlerle gündeme gelen Show TV’nin haber spikeri Dilara Gönder, istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medyada Show TV yönetimine tepki yağıyor

Ciner Yayın Holding bünyesindeki Show TV’de haber spikeri olarak görev yapan Dilara Gönder, kanaldan istifa ettiğini duyurdu.

Dilara Gönder, Türkiye’de 10 kenti vuran 6 Şubat’taki Maraş merkezli depremlerin ardından haber bülteni sırasındaki eleştirel sözleriyle gündeme gelmiş ve çok sayıda vatandaş tarafından destek görmüştü.

KANALDA RAHATSIZLIK YARATTI İDDİALARI VAR

Depremlerden ders alınmadığını söyleyen Gönder, yayın sırasında öfkeli bir ses tonuyla konuşmuş ve milyonların sesi olmuştu.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Gönder, kanaldan istifasını bir sosyal medya mesajıyla duyurarak şu ifadeleri kullandı:

“Yazması zormuş, istifa ettim. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve bugüne kadar bana bu fırsatı veren Ciner Medya Grubu'na teşekkür ederim."

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