Sibel Özdemir, Çalışma Bakanlığı'nın Bankacılık Sektörü Çalışanlarının Koşullarını Araştırmasını İstedi

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Yapı Kredi Bankası çalışanı Efe Demir'in “Yönetim tarafından mobbinge maruz kaldığı için yaşamına son verdiği” yönündeki iddialar nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e çağrıda bulundu. Özdemir, “Bakanlık, söz konusu iddialar ışığında, sektör çalışanlarının çalışma koşullarıyla ilgili kapsamlı bir araştırma yapmalı ve gerekli önlemlerin belirlenmesi için somut adımlar atmalıdır” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Yapı Kredi Bankası çalışanı Efe Demir'in “Yönetim tarafından mobbinge maruz kaldığı için yaşamına son verdiği” yönündeki iddialar nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e çağrıda bulundu. Özdemir, “Bakanlık, söz konusu iddialar ışığında, sektör çalışanlarının çalışma koşullarıyla ilgili kapsamlı bir araştırma yapmalı ve gerekli önlemlerin belirlenmesi için somut adımlar atmalıdır” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, “Yapı Kredi Bankası’nın iştiraki olan Yapı Kredi Teknoloji şirketinin Bireysel Krediler Tahsis Uygulama Geliştirme Müdürü olan Efe Demir’in depremzedelerin kredilerinin ertelenmesine dönük talebinden dolayı bir süredir mobbinge maruz kaldığı ve bu nedenle intihar ettiği iddiaları için bugün yazılı açıklama yaptı.

Özdemir’in açıklaması şöyle:

“İŞ YÜKÜNE VE BASKI ORTAMINA BAĞLI OLARAK STRES, RUHSAL BUNALIM VE ANTİDEPRESAN İLAÇ KULLANIMININ YAYGINLAŞTIĞI YÖNÜNDE ŞİKÂYETLER BUGÜN DE DEVAM ETMEKTEDİR”

Bankacılık sektörünün daralmasıyla birlikte şube ve gişe çalışanları başta olmak üzere banka çalışanlarına ulaşılması mümkün olmayan satış hedefleri dayatıldığı belirtiliyordu. Ulaşılması çok zor olan bu hedeflere ulaşılması için aşırı iş yükü yüklendiği, mobbing ve her an işten atılabilecekleri yönündeki ağır psikolojik baskılar uygulandığı iddia edilmekteydi. Son dönemde bu iş yüküne ve baskı ortamına bağlı olarak stres, ruhsal bunalım ve antidepresan ilaç kullanımının yaygınlaştığı yönünde şikâyetler bugün de devam etmektedir.

“BANKACILIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ARASINDA STRES VE RUHSAL BUNALIMIN SONUÇLARI ZAMAN ZAMAN ANTİDEPRESAN İLAÇ KULLANIMININ DA ÖTESİNE GEÇEREK CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA VE İNTİHARLARA KADAR VARMAKTADIR”

Bankacılık sektörü çalışanları arasında stres ve ruhsal bunalımın sonuçları zaman zaman antidepresan ilaç kullanımının da ötesine geçerek ciddi sağlık sorunlarına ve intiharlara kadar varmaktadır. 2019 yılından itibaren sektörde çok sayıda intiharla sonuçlanan olaylar yaşandı. İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Merve Yıldız’ın, ‘Banka Çalışanlarında Stres Algısı ve Ruhsal Durum Arasındaki İlişkinin Araştırılması’ konulu saha çalışması, banka çalışanlarının algılanan stres genel düzeyinin ve iş yoğunluğunun anksiyete düzeyini, depresyon düzeyini, olumsuz benlik düzeyini, somatizasyon düzeyini ve hostilite düzeyini de anlamlı bir şekilde artırdığını ortaya koymaktadır.”

Çorum Hitit Üniversitesi öğretim üyesi Muharrem Tuna’nın, “Çalışanların strese bağlı kişilik özelliklerinin iş tatmin düzeylerine etkisi” konulu araştırmasına da atıf yapan Özdemir’in açıklaması şöyle devam etti:

“Yapılan çalışma, banka çalışanlarının yüksek stres altında çalıştıklarını, alt kademe çalışanların iş memnuniyetlerinin çok daha düşük düzeyde olduğunu ve yüksek stres düzeyinin de bireysel ve örgütsel birçok soruna neden olduğunu ortaya koymaktadır” dedi. Bankacılık sektöründe son yaşanan intiharla ve tüm iddialarla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir an önce inceleme başlatmalıdır. Bakanlık, söz konusu iddialar ışığında, sektör çalışanlarının çalışma koşullarıyla ilgili kapsamlı bir araştırma yapmalı ve gerekli önlemlerin belirlenmesi için somut adımlar atmalıdır.”

Anka Haber Ajansı