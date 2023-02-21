Sibel Özdemir: “Öğrencilerin Yeri Kampüstür, Dersliktir, Kantindir”

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, üniversitelerdeki uzaktan eğitim uygulamasına; Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının ilk feda edeceği alan her zaman eğitim ve öğrenciler olmuştur. Deprem öncesinde ve sonrasında da bir kez daha eğitimin, öğrencilerin nasıl feda edildiğine şahitlik ettik… Öğrencilerin yeri kampüstür, dersliktir, kantindir” tepkisini gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, üniversitelerdeki uzaktan eğitim uygulamasına; Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının ilk feda edeceği alan her zaman eğitim ve öğrenciler olmuştur. Deprem öncesinde ve sonrasında da bir kez daha eğitimin, öğrencilerin nasıl feda edildiğine şahitlik ettik… Öğrencilerin yeri kampüstür, dersliktir, kantindir” tepkisini gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, üniversitelerin bahar dönemine uzaktan eğitim yöntemiyle başlaması kararına tepki gösterdi. Özdemir, bugün yaptığı yazılı açıklamada, şu değerlendirmeleri yaptı:

“ÖĞRENCİLERİN YERİ KAMPÜSTÜR, DERSLİKTİR, KANTİNDİR…”

“Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının ilk feda edeceği alan her zaman eğitim ve öğrenciler olmuştur. Deprem öncesinde ve sonrasında da bir kez daha eğitimin, öğrencilerin nasıl feda edildiğine şahitlik ettik. Barınma sorununu çözeceği iddiasıyla ülkenin 81 ilindeki 209 üniversiteyi kapattı. Öğrencileri apar topar yurtlarından çıkardı. Yapılan itirazlar sonucunda bazı esnemelere gideceklerini duyurmak zorunda kaldılar.

Yurtların çok büyük bir çoğunluğu depremzede aileler için de uygun mekanlar değildir. Oteller, misafirhaneler, boş duran konutlar değerlendirilmelidir… Deprem bölgesindeki öğrenciler dahil, tüm üniversite öğrencileri eğitimlerine dönmelidir. Deprem bölgesindeki üniversite öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının diğer üniversitelerde misafir edilmesi yoluyla ülkemizin içinde bulunduğu bu sorunlardan hep birlikte dayanışmayla aşabiliriz. Bu yanlış karardan daha fazla gecikilmeden bir an önce dönülmelidir. Öğrencilerin yeri kampüstür, dersliktir, kantindir…

Üniversiteleri kapatmakla kalmayan iktidar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından alelacele İstanbul’daki 93 okulun depreme karşı riski olduğu gerekçesiyle boşaltma kararı aldı. İstanbul Valiliği, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 2. Yarıyıl Döneminin açılmasına birkaç gün kala riskli bulunan 93 okulun öğrencilerinin depreme güvenli okullara nakledildiklerini kamuoyuna duyurdu.

“İSTANBUL GENELİNDE DEPREME KARŞI RİSKLİ OLDUĞU BELİRTİLEN 93 OKULLA İLGİLİ GEREKLİ ETÜT ÇALIŞMALARI NE ZAMAN YAPILMIŞTIR?”

Boşaltılmasına karar verilen okullardaki öğrencilerin velilerine SMS yoluyla veya Whatsapp grupları üzerinden bilgilendirmeler yapıldığı, velilerin söz konu bu karardan endişe duyduklarını ve kendilerine gerekli açıklamaların yapılmadığı ve endişelerini giderecek güvenin de verilmediğini belirtilmektedirler. İstanbul genelinde depreme karşı riskli olduğu belirtilen 93 okulla ilgili gerekli etüt çalışmaları ne zaman yapılmıştır? Deprem riski taşıyan bu okulların isimlerine, 13 Eylül 2019 tarih ve 7/18731 sayılı yazılı soru önergeme verilen yanıtta, yine 3 Ekim 2022 tarih ve 7/72435 sayılı yazılı soru önergeme verilen cevaplarda neden yer verilmemiştir?

“KAĞITHANE BELEDİYESİ’NİN BİR ŞEKİLDE DEVREYE GİRMESİYLE…”

Boşaltılan 93 okula arasında yer alan Kağıthane Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili, 30 Haziran 2022 tarih ve 7/68025 sayılı yazılı soru önergeme verilen yanıtta, okul binalarının yıkılıp yeniden yapılmasına karar verildiği paylaşılmıştı. Ancak Kağıthane Belediyesinin bir şekilde devreye girmesiyle, okulun konum itibariyle iki ana arterin kesiştiği, trafik akışı ve gürültünün yüksek olduğu bir konumda bulunduğu, metro inşaatının tamamlanmasıyla öğrenciler için güvenlik problemleri olabileceği belirtilerek okul arazinin Belediyeye tahsis edilmesinin talep edildiği paylaşılmıştır. Şimdi İstanbul Valiliğine buradan sormak istiyorum, Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi madem deprem riski taşıyor bugüne kadar neden eğitime devam edildi? Yıkılması gerekiyorsa, yeni okul binaları neden okulun kendi arazisine yapılmıyor da bir Belediyeye tahsis ediliyor? Ulaşımı rahat ve çok değerli bir konumda olan okul neden başka bir yere taşınmak isteniyor? Depreme dayanıksız olduğuna karar verilen okulun yıkılıp yeniden inşa edilmesinin geciktirilmesinin nedeni okul arazisinin Kağıthane Belediyesine tahsis edilmek istenmesi midir?

İstanbul Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına beş gün kala 4 Eylül 2019 günü gece yarısı saat 22:47’de yaptığı açıklamayla ilçedeki kayıt alınan sekiz okul ile ilgili olarak ‘acil olarak boşaltılıp yıkılmasına veya güçlendirilmesine karar verilmiş olduğu’ bilgisini kamuoyuna duyurmuştu.

Boşaltılacak olan okul sayısının başlangıçta sekizden fazla iken daha sonra bu sayının düşürüldüğü iddiasını Sayın Milli Eğitim Bakanına yazılı olarak sormuştum. Hangi okulların hangi gerekçelerle yıkılacak veya güçlendirilecek okullar listesinden çıkarıldığı konusundaki soruma da yanıtsız bırakılmıştı.

İstanbul Valiliğinin, Kahramanmaraş depremleri sonrasında, boşaltma kararı aldığı 93 okul binası arasında Beşiktaş ilçesinden 3 okul binasının da olduğu ortaya çıkmıştır (Lütfü Banat İlkokulu/Yıldız Ertem Anaokulu; Lütfi Banat Ortaokulu; Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi). Ortaya çıkan bu durum, velilerde de güvensizlikler yaratmıştır.

“ETÜT ÇALIŞMALARI TEKNİK RAPORLARINI KAMUOYUNA AÇIKLAYACAK MISINIZ?”

Velilerin de talebi olan, boşaltılan okullarla ilgili yapılan etüt çalışmaları teknik raporlarını kamuoyuna açıklayacak mısınız? Öğrencilerin, öğretmenlerin nakledildikleri okulların etüt çalışmaları raporlarını yayınlayacak mısınız? 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından alınmasının gerekçesi nedir? Kahramanmaraş depremleri olmasaydı bu okul binalarında eğitim öğretime devam mı edecektiniz? Söz konusu kararın alınması için neden ve hangi gerekçelerle beklenmiştir? Yakın tarihlerde İstanbul’da depreme karşı riskli okul binalarıyla ilgili yazılı soru önergelerimize verilen yanıtlarda söz konusu bu 93 okuldan bahsedilmemesinin nedeni nedir? Riskli olduğu tespit edilen 93 okul arasında 1999 depremi sonrasında inşa edilen okullar da var mıdır? Varsa bu okullar hangileridir? İstanbul’da depreme dayanıksız olduğu tespit edilen okulların yıkılarak yeniden inşa edilmesi veya güçlendirilmesi çalışmalarının okulların uzaktan eğitim yapıldığı pandemi döneminde veya yaz tatili dönemlerinde yapılmamasının gerekçesi nedir?

Bu 93 okulun hangi tarihlerde yeniden eğitim öğretime açılacağı planlanmaktadır? Söz konusu 93 okul arasında tam gün eğitim veren ancak alınan karar sonrasında tekli eğitim veren okullara yönlendirilen 51.995 öğrencinin çalışan anne ve babalarının durumu da dikkate alınmış mıdır? Tam gün eğitimden yarım gün eğitime geçilmesi karşısında kamuda ve özel sektörde çalışan velilere yönelik bir önlem alınmış mıdır? Alındıysa bu önlemler nelerdir?

2000 yılında inşa edilen Sarıgazi İmam Hatip Ortaokulu binası 15 Aralık 2020 tarihinde tadilata alınmış ve 6 Eylül 2021 tarihinde eğitim öğretime başlayan okulun, İstanbul Valiliğinin 18 Şubat 2023 tarihli kararıyla depreme riskli olması nedeniyle başka bir okula nakledilmesi karşısında, söz konusu tadilat döneminde depreme karşı risk durumu tespit edilememiş midir? Söz konusu tadilat hangi firma tarafından yapılmış ve tadilatın maliyeti ne kadar olmuştur?”

Anka Haber Ajansı