Sıcak Hava Balonu Çalışanlarını Taşıyan Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 3’ü Ağır, 14 Yaralı

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde sıcak hava balonu çalışanlarının bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü ağır, 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Ürgüp ilçesi Devrent Vadisi yakınlarında meydana geldi. Şoförü henüz öğrenilemeyen ve sıcak hava balonu çalışanlarını taşıyan 50 US 395 plakalı minibüs, sürücüsü belirlenemeyen 01 AIF 203 plakalı otomobille çarpıştı. 2 araçtaki 3'ü ağır, 14 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı