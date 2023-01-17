Sıfır araç fiyatları güncellendi! İşte Peugeot, Renault ve Toyota'da son fiyatlar

Araç sahipleri 2023 yılında sıfır araç fiyatlarının ne olacağını merak ediyor. Araç alımını o yıla erteleyen bireyler için 2023 yılında her markadan sıfır araç fiyatlarını inceledik. 2023 ÖTV indirimli sıfır araç fiyatları değişiyor. Renault en son binek araçlarının maliyetini açıkladı. Renault Clio 2023'te yükseliş yaşadı.

2023'te Renault Clio'ya Zam

Türkiye'nin en popüler otomobil üreticilerinden biri olan Renault, binek araçlarının maliyetini açıkladı. Dünyanın en popüler otomobillerinden biri olan Renault Clio'da beş farklı motor seçeneği bulunuyor. Türkiye'de otomobiller için üç farklı motor seçeneği bulunuyor. Alınan göre Renault Clio, markaya özgü C şeklindeki gündüz farları, Pure Vision Full LED farlar ve göz alıcı krom detaylara sahip. Dinamik çizgileri ve dikkat çekici detaylarıyla da sürücüleri cezbediyor.

6.3 litre şehir içi yakıt kullanımı ile 65 beygir güç ve 95 Nm tork sağlayabilen manuel şanzımanlı 1.0 SCe motor, Renault Clio'nun ilk motor seçeneği. İkinci seçenek olan 1.0 TCe X-Tronic ise 142 Nm torka, 90 hp sürekli değişken otomatik şanzımana ve 6.1 şehir içi yakıt tüketimine sahip. Renault Clio için üç donanım seçeneği sunuluyor. Bunlar Joy, Touch ve Icon. Renault Clio 9 1.0 TCe X-Tronic 90 beygir fiyatı 510.000'den 526.000 TL'ye yükseldi.

Güncel Fiyat Listeleri

Peugeot

208 ACTIVE PRIME 1.2 - PURETECH 75HP MT5 satış fiyatı 515 bin TL

208 PRIME SELECTION 1.2 - PURETECH 100 HP EAT8 satış fiyatı 645 bin TL

208 ACTIVE PRIME 1.2 - PURETECH 100HP EAT8 satış fiyatı 647.500 TL

208 ALLURE SELECTION - 1.2 PURETECH 130HP EAT8 satış fiyatı 717.500 TL

208 GT 1.2 - PURETECH 130 HP EAT8 satış fiyatı 790.500 TL

Toyota