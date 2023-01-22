Sigorta primi ve vergi borçları olanlara yapılandırma müjdesi! Çok yakında...

Tarihin en kapsamlı borç yapılandırma paketi hayata geçiyor. Geçtiğimiz yılın son ayına kadar oluşan vergi, sigorta pirimi borçları ve adli ve idari ceza için yapılandırma imkanı gelecek.

Yapılandırma paketinin Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılması ve Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paketin ayrıntılarını açıklaması bekleniyor. Borçlar için yapılandırma paketi geliyor. 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan Vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak.

Kritik Tarih 31 Aralık 2022

NTV'de yer alan habere göre, 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçlar yapılandırılacak.

Vergi, Prim ve Cezalar Kapsamda

Vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak.

Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak.

Belediyelere Olan Borçlara da Yapılandırma

Belediyelere olan borçlar, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.

Taksitli Ödeme İmkanı

Anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarında önemli ölçüde silinme meydana gelecek. Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek. Peşin ödeme halinde yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak. Belirli tutarın altnda olan borçların tamamının silinmesi söz konusu olabilir.

Kabine'de Ele Alınacak

Yapılandırma paketi pazartesi günü Kabine'de masaya yatırılacak. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paketin ayrıntılarını açıklaması bekleniyor.

Ne Zaman Yasalaşacak?

Paketin en geç şubat ortasında yasalaşması bekleniyor.

Hangi Borçlar Yapılandırılacak?

Yapılandırma işleminin vergi borçları; maliyeye olan vergi borçları henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, gümrük cezaları ve sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini kapsaması bekleniyor.

Borç Yapılandırması Nasıl Yapılır?

Borç yapılandırma başvurusunu yapabilmeniz için ilk önce güncel borcunuzu sorgulamalısınız. Borç yapılandırma başvurusunu sadece güncel vergi borcu bulunan kişiler yapabilir. Güncel borcunuz varsa, başvuru için belirlenen tarihler içerisinde dilekçe doldurarak bizzat devlet dairelerine giderek, e-posta ile yollayarak veya internet üzerinden T.C kimlik numaraları ile başvurularını yapabilirler. İnternet üzerinden başvurusunu Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden yapabilirsiniz.

Kaynak: yenisafak.com

