Siirt'te Otomobille Kamyonet Çarpıştı: 11 Yaralı

Siirt'te Otomobille Kamyonet Çarpıştı: 11 Yaralı

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde, otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4'ü ağır 11 kişi yaralandı.

Turan KOYUNCU/ SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Kurtalan ilçesinde, otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4'ü ağır 11 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kurtalan ilçesine bağlı Çakıllı köyü yakınlarında meydana geldi. A.G. yönetimindeki 73 AAD 034 plakalı otomobil, F.B.'nin kullandığı 17 AF 306 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan, aralarından çocukların da bulunduğu 4'ü ağır 11 yaralı, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kurtalan, Beşiri ve Batman'daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 11 yaralıdan 4'ünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Siirt'te Otomobille Kamyonet Çarpıştı: 11 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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