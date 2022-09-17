Siirt’te Patpat Devrildi: 6 İşçi Yaralı

Siirt’te Patpat Devrildi: 6 İşçi Yaralı

SİİRT'te Şirvan ilçesinde patpat olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 işçi yaralandı.

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)- SİİRT'te Şirvan ilçesinde patpat olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 işçi yaralandı.

Kaza, Şirvan ilçesine bağlı Narlıkaya köyü yolunda meydana geldi. Köy yolunda ilerleyen patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada fıstık ve çapa işi yapmaya giden 6 işçi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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