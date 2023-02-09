Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli çifti depremzede çocuklar için harekete geçti! Eğitim masraflarını üstlendi..

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki yıkıcı depremin üzerinden 4 gün geçti. Deprem ile sarsılan bölgelerin yaralarını sarmaya destek olan iki ünlü isim ise Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu İlker Kaleli çifti oldu. İkili, Cüneyt Özdemir'in canlı yayınına bağlanarak depremzede 3 çocuğun eğitim masraflarını üsteleneceklerini açıkladı.

Merkezi Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye’yi yasa boğdu. Şu ana kadar 14 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti. Ülke genelinde milli yas ilan edilirken, arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Son olarak gazeteci Cüneyt Özdemir, deprem bölgesinde olan ve daha önceki yayınlarına bağladığı 11 yaşlarındaki Hüseyin ve Hasan kardeşler ile Eylül adlı başka bir depremzede çocuğun, üniversite sonuna kadar eğitim masraflarını karşılayacak gönüllü bulmak için çağrıda bulundu.

Özdemir, oyuncu İlker Kaleli ile şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun bir dakika gibi bir sürede kendilerine geri dönüş yaparak, çocukların eğitim masraflarını üstlendiklerini duyurdu.

Cüneyt Özdemir Çağrı Yapmıştı

Özdemir, bugünkü youtube yayınında şu çağrıda bulundu:

“Gelin Hasan ve Hüseyin Ayrılmış’ı biz okutalım. Var mı aranızda üniversite sonuna kadar masraflarını üstlenecek birileri? Bu iki çocukcağız şu anda depremin ilk gününde içecek su bulamayan, şuanda 11 yaşında, Kahramanmaraş’ta bir konteyner içinde, annesi, babası, hepsi depremzede olarak duruyorlar.

Tamamen rastlantı olarak bizim yayınımızda karşımıza çıktılar. Biliyorum binlerce çocuk var hangi birine yetelim diyeceksiniz. Ne bileyim en azından Hasan ve Hüseyin’e böyle bir dokunuşumuz olabilir mi? Bir de Eylül var. Bu üç çocuk.”

'Üniversite Sonuna Kadar Okutacaklar'

Özdemir ardından şunları kaydetti:

“Birinci dakikada bulduk. İsimlerini vermemi istemiyorlar, aslına hepimizin yakından tanıdığı ve sevdiği bir çift. Birkaç arkadaşımız daha aradılar, bulduk dedim. Sağ olsunlar, üç yavrumuzu üniversite sonuna kadar okutacaklar. İkizler ve Eylül çok şaşıracaklar kendilerine destek olan bu çifti. Söyleyeyim mi adlarını? Anında şey yaptılar, Sıla Gençoğlu ile İlker Kaleli. Hatta Şahan da aradı ama Sıla ve İlker söylediler dedim.”

Kaynak: cumhuriyet.com.tr