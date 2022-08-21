Silahını Temizlerken Kazara Babaannesini Vurdu

Silahını Temizlerken Kazara Babaannesini Vurdu

KIRIKKALE'de A.Y. (21), temizlediği tüfeğin kazara ateş alması sonucu babaannesi D.Y.'yi (61) vurdu.

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de A.Y. (21), temizlediği tüfeğin kazara ateş alması sonucu babaannesi D.Y.'yi (61) vurdu. Yaralı kadın hastanede tedaviye alınırken, A.Y. ise gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle Cemal Gürsel Caddesi'ndeki müstakil evin bahçesinde meydana geldi. A.Y., tüfeğini temizlediği sırada silah kazara ateş aldı. Bu sırada bahçede bulunan babaanne D.Y., tüfekten çıkan saçmalarla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı D.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, torun A.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Silahını Temizlerken Kazara Babaannesini Vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Boya Yaparken Balkondan Düşerek Ağır Yaralandı
Boya Yaparken Balkondan Düşerek Ağır Yaralandı
Şişli'de Gece Bekçilerine Yönelik Saldırı; 1 Bekçi Şehit, 4 Bekçi Yaralı
Şişli'de Gece Bekçilerine Yönelik Saldırı; 1 Bekçi Şehit, 4 Bekçi Yaralı
Otomobilin Çarptığı Elektrikli Bisikletteki Anne-oğul Hayatını Kaybetti
Otomobilin Çarptığı Elektrikli Bisikletteki Anne-oğul Hayatını Kaybetti
Mardin'de Katliam Gibi Kaza: 20 Ölü, 26 Yaralı (7)
Mardin'de Katliam Gibi Kaza: 20 Ölü, 26 Yaralı (7)
Başına Yorgun Mermi İsabet Eden 10 Yaşındaki Musa Yaralandı
Başına Yorgun Mermi İsabet Eden 10 Yaşındaki Musa Yaralandı
Mardin'de Katliam Gibi Kaza: 19 Ölü, 26 Yaralı (6)
Mardin'de Katliam Gibi Kaza: 19 Ölü, 26 Yaralı (6)
Tünelde Takla Atan Otomobilden Fırlayan Sürücü Ağır Yaralandı
Tünelde Takla Atan Otomobilden Fırlayan Sürücü Ağır Yaralandı