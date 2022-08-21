Silahını Temizlerken Kazara Babaannesini Vurdu

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de A.Y. (21), temizlediği tüfeğin kazara ateş alması sonucu babaannesi D.Y.'yi (61) vurdu. Yaralı kadın hastanede tedaviye alınırken, A.Y. ise gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle Cemal Gürsel Caddesi'ndeki müstakil evin bahçesinde meydana geldi. A.Y., tüfeğini temizlediği sırada silah kazara ateş aldı. Bu sırada bahçede bulunan babaanne D.Y., tüfekten çıkan saçmalarla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı D.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, torun A.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı