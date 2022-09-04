Silahla Vurduğu Husumetlisinin Başında Sigara İçmiş

Silahla Vurduğu Husumetlisinin Başında Sigara İçmiş

KARAMAN'da aralarında daha önceden husumet bulunan Zekeriya K.(67) ve Hayrettin A. (58) dün karşılaştıkları sokakta birbirlerine bıçak ve tabancayla saldırıp yaralandı.

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)- KARAMAN'da aralarında daha önceden husumet bulunan Zekeriya K.(67) ve Hayrettin A. (58) dün karşılaştıkları sokakta birbirlerine bıçak ve tabancayla saldırıp yaralandı. Bıçak darbeleriyle yaralanan Hayrettin A.'nın, tabancayla yaraladığı Zekeriya K. yerde kanlar içinde yatarken başında sigara içtiği görüntüleri ortaya çıktı. Kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınan Hayrettin A., dün gece taburcu olmasının ardından gözaltına alındı. Zekeriya K.'nin tedavisi sürüyor.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Fenari Mahallesi 293'üncü Sokak'ta meydana geldi. Hayrettin A., evine doğru giderken 7 yıldır aralarında husumet olan Zekeriya K. ile karşılaştı. Tarafların tartışması kavgaya döndü. Zekeriya K. üzerindeki bıçakla Hayrettin A.'yı 2 yerinden bıçakladı. Hayrettin A. da tabancayla Zekeriya K.'nin üzerine 4 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasındaki görüntülerde Zekeriya K.'nin belindeki bıçağı, Hayrettin A.'nın da tabancayı çıkartıp tartışmaya başladığı görülüyor. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Zekeriya A., bıçakla saldırıp birlikte yere düştüğü Hayrettin A.'yı yaraladı. Hayrettin A. da tabancayla önce 2 el, ayağa kalktıktan sonra da yine Zekeriya K.'ye 2 el daha ateş etti. Hayrettin A. sigarasını yakıp bir süre yerde kanlar içinde yatan Zekeriya K.'yı izledi.

Kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınan ikiliden Hayrettin A., dün gece taburcu olmasının ardından gözaltına alındı. Zekeriya K.'nin tedavisi sürüyor. (DHA)

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Silahla Vurduğu Husumetlisinin Başında Sigara İçmiş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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