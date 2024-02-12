Silahlı Saldırıda Ağır Yaralanan Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Samet Güdük Kurtarılamadı

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Samet Güdük, uğradığı silahlı saldırının ardından hayatını kaybetti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Güdük’ün vefatını “Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü, yol arkadaşımız, değerli kardeşimiz Samet Güdük maalesef hayata tutunamadı. Samet’i genç yaşında hayattan koparan kör şiddete lanet olsun” sözleriyle duyurdu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü vekili Samet Güdük, bugün makamında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Güdük, ameliyata alındı. Güdük, uğradığı silahlı saldırının ardından hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un X hesabından konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü, yol arkadaşımız, değerli kardeşimiz Samet Güdük maalesef hayata tutunamadı. Samet kardeşime Allah’tan rahmet, ailesine, sevdiklerine, örgütümüze ve Adana Büyükşehir Belediyemize başsağlığı ve sabır diliyorum. Samet’i genç yaşında hayattan koparan kör şiddete lanet olsun.”

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin’in X hesabından yaptığı açıklama ise şöyle:

“Çok çok üzgünüz. Sözün bittiği yer. Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekilimiz, kıymetli kardeşim, yol arkadaşımız Samet Güdük’ü maalesef kaybettik. Kardeşime Allah’tan rahmet dilerim. Mekanı cennet olsun. Ailesine, parti ve belediye camiamıza sabır, baş sağlığı dilerim.”

Anka Haber Ajansı