Silahlı Saldırıda Ağır Yaralanan Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Samet Güdük Kurtarılamadı

Silahlı Saldırıda Ağır Yaralanan Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Samet Güdük Kurtarılamadı

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Samet Güdük, uğradığı silahlı saldırının ardından hayatını kaybetti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Güdük’ün vefatını “Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü, yol arkadaşımız, değerli kardeşimiz Samet Güdük maalesef hayata tutunamadı. Samet’i genç yaşında hayattan koparan kör şiddete lanet olsun” sözleriyle duyurdu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Samet Güdük, uğradığı silahlı saldırının ardından hayatını kaybetti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Güdük’ün vefatını “Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü, yol arkadaşımız, değerli kardeşimiz Samet Güdük maalesef hayata tutunamadı. Samet’i genç yaşında hayattan koparan kör şiddete lanet olsun” sözleriyle duyurdu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü vekili Samet Güdük, bugün makamında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Güdük, ameliyata alındı. Güdük, uğradığı silahlı saldırının ardından hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un X hesabından konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü, yol arkadaşımız, değerli kardeşimiz Samet Güdük maalesef hayata tutunamadı. Samet kardeşime Allah’tan rahmet, ailesine, sevdiklerine, örgütümüze ve Adana Büyükşehir Belediyemize başsağlığı ve sabır diliyorum. Samet’i genç yaşında hayattan koparan kör şiddete lanet olsun.”

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin’in X hesabından yaptığı açıklama ise şöyle:

“Çok çok üzgünüz. Sözün bittiği yer. Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekilimiz, kıymetli kardeşim, yol arkadaşımız Samet Güdük’ü maalesef kaybettik. Kardeşime Allah’tan rahmet dilerim. Mekanı cennet olsun. Ailesine, parti ve belediye camiamıza sabır, baş sağlığı dilerim.”

Anka Haber Ajansı

Gündem
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener: “2028’de Bu Ucube Sistemi Değiştirmek İçin Yol Yürüyoruz!”
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener: “2028’de Bu Ucube Sistemi Değiştirmek İçin Yol Yürüyoruz!”
Deniz Yücel: “Akp Ve Mhp’ye Sesleniyorum; Chp’yi Terör Örgütleriyle Aynı Cümlede Kullanamazsınız”
Deniz Yücel: “Akp Ve Mhp’ye Sesleniyorum; Chp’yi Terör Örgütleriyle Aynı Cümlede Kullanamazsınız”
İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri Talep Etti, İmamoğlu Çalışma Arkadaşlarına Talimat Verdi
İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri Talep Etti, İmamoğlu Çalışma Arkadaşlarına Talimat Verdi
Chp Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu Anjiyo Oldu
Chp Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu Anjiyo Oldu
Karabük’te İki Önemli İsim Chp'ye Katıldı
Karabük’te İki Önemli İsim Chp'ye Katıldı
Toki Mağdurlarının Sorunu Tbmm Gündemine Taşındı
Toki Mağdurlarının Sorunu Tbmm Gündemine Taşındı
Kazım Kurt Ve Ayşe Ünlüce, Sivrihisarlı Hemşehrileriyle Bir Araya Geldi
Kazım Kurt Ve Ayşe Ünlüce, Sivrihisarlı Hemşehrileriyle Bir Araya Geldi