Silahlı Saldırıda Seken Kurşun Çocuğa İsabet Etti: 2 Yaralı

Silahlı Saldırıda Seken Kurşun Çocuğa İsabet Etti: 2 Yaralı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir kişinin uğradığı silahlı saldırıda seken kurşun, 1 çocuğa da isabet etti.

Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN,(Mardin),(DHA)-MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir kişinin uğradığı silahlı saldırıda seken kurşun, 1 çocuğa da isabet etti. 2 yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan kaçtı.

Olay, öğle saatlerinde Selahattin Eyyubi Mahallesi Şeyh Reşit Camisi önünde meydana geldi. Yolda yürüyen kişi, karşılaştığı kişiye tabanca ile ateş ederek ayağından yaraladı. Bu sırada seken kurşun, yoldan geçen bir çocuğun ayağına isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası 2 yaralı, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 2 yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. (DHA)

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Silahlı Saldırıda Seken Kurşun Çocuğa İsabet Etti: 2 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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