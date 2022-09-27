Silahlı Saldırıya Uğrayan Mhp Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Yaralandı

Silahlı Saldırıya Uğrayan Mhp Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Yaralandı

SANCAKTEPE'de, alışveriş için gittiği marketin önünde silahlı saldırıya uğrayan MHP Kartal ilçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) – SANCAKTEPE'de, alışveriş için gittiği marketin önünde silahlı saldırıya uğrayan MHP Kartal ilçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hançer'in kaldırıldığı hastane önünde tedbir amaçlı çevik kuvvet ekiplerinin beklediği görüldü.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi Çağrı Sokak'ta bulunan bir marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre; markete alışveriş yapmak için gelen MHP Kartal ilçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, marketten çıkıp aracına yöneldiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Hançer, kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Hançer'i ambulansa koyarak Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Erkan Hançer'in tedavi altına alındığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan Hançer'in kaldırıldığı hastane önünde tedbir amaçlı çevik kuvvet ekiplerinin beklediği görüldü. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Silahlı Saldırıya Uğrayan Mhp Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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