Silivri'de 2 Katlı Ahşap Ev Yandı

Silivri'de 2 Katlı Ahşap Ev Yandı

SİLİVRİ'de 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Evde bulunan yaşlı 2 kişi çevredekiler tarafından kurtarılırken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Uğur Samet AVCI / İSTANBUL, (DHA)- SİLİVRİ'de 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Evde bulunan yaşlı 2 kişi çevredekiler tarafından kurtarılırken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Çanta Balaban Mahallesi Sofi Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap evde meydana geldi. Evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, evin ahşap olmasından dolayı kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan yaşlı çift komşular tarafından çıkartıldı. Çıkan yangında evde hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.(DHA)

(FOTOĞRAF)

Silivri'de 2 Katlı Ahşap Ev Yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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