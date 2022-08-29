Silivri'de 2 Tır Ve 1 Minibüsün Karıştığı Kaza: 2 Yaralı

Oğuzhan UYSAL/İSTANBUL, (DHA) - SİLİVRİ TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde bekleyen TIR'a arkadan gelen başka bir TIR çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan TIR seyir halindeki minibüse çarparak durabildi. Kazada yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu Selimpaşa mevkiinde Edirne istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki yabancı plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle emniyet şeridinde bekleyen 33 EJP 05 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan yabancı plakalı TIR, seyir halindeki 34 RV 7139 plakalı minibüse çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil servis ekibi sevk edildi. Kazada TIR içerisindeki yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı