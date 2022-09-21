Silivri'de İbb Şoförü Levent Karahan'ın Öldüğü Feci Kaza Kamerada

Silivri'de İbb Şoförü Levent Karahan'ın Öldüğü Feci Kaza Kamerada

SİLİVRİ'de sapağı kaçırdıktan sonra geri geri giden otomobile TIR çarptı.

Uğur Samet AVCI/İSTANBUL (DHA) - SİLİVRİ'de sapağı kaçırdıktan sonra geri geri giden otomobile TIR çarptı. Feci kazada İBB'de şoför olarak çalışan Levent Karahan hayatını kaybederken, yine İBB personeli olduğu belirtilen Elif K. yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Eylül günü saat 11.00 sıralarında Silivri Kuzey Marmara Otoyolu Akören Mevki Tekirdağ istikametinde meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde şoför olarak çalışan Levent Karahan, sapağı kaçırınca otomobille geri geri gitmeye başladı. Otomobile TIR çarptı. Levent Karahan ve otomobilde bulunan İBB personeli Elif K. araçta sıkıştı. Olay yerine, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan belediye personelleri Karahan ve K, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı. Levent Karahan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlenirken, Elif K. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Silivri'de İbb Şoförü Levent Karahan'ın Öldüğü Feci Kaza Kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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