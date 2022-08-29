Silivri'de Karpuz Kopardıkları Tarlanın Sahibiyle Çıkan Kavga Kamerada

Silivri'de Karpuz Kopardıkları Tarlanın Sahibiyle Çıkan Kavga Kamerada

SİLİVRİ'de tarlasından karpuz koparanlara karşı koyan tarla sahibi darbedilerek yaralandı.

Uğur Samet AVCI/İSTANBUL(DHA)SİLİVRİ'de tarlasından karpuz koparanlara karşı koyan tarla sahibi darbedilerek yaralandı. Silah seslerinin de duyulduğu kavgaya ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kadıköy Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, çiftçilik yapan Güray Türeli (55) tarlasından karpuz koparırken gördüğü kişilere tepki gösterdi. Bu kişiler ile çiftçi Türeli arasında tartışma çıktı. Türeli'yi darbedip parke taşıyla yaralayan saldırganlar, mahalle sakinlerinin toplanması üzerine silahla ateş edip, araçlarına binerek ayrıldı. Yaralı Türeli sağlık ekipleri tarafından Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Silivri İlçe Jandarma ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Silivri'de Karpuz Kopardıkları Tarlanın Sahibiyle Çıkan Kavga Kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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