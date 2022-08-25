Silivri’de Seyir Halindeki Otobüs Alev Alev Yandı

Silivri’de Seyir Halindeki Otobüs Alev Alev Yandı

SİLİVRİ'de seyir halindeki otobüste yangın çıktı. Yangından hemen önce yolcuların tahliye edilirken, alev alev yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.

Oğuzhan UYSAL-Uğur Samet AVCI /İSTANBUL, (DHA) – SİLİVRİ'de seyir halindeki otobüste yangın çıktı. Yangından hemen önce yolcuların tahliye edilirken, alev alev yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Silivri mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki otobüste bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden otobüs şoförü hızlıca yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.(DHA)

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Silivri’de Seyir Halindeki Otobüs Alev Alev Yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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