Sinan Ateş Cinayeti Davasında 3'ücü Gün Duruşması Başladı

Sinan Ateş davasının 3'üncü duruşması başladı. Duruşmayı takip eden siyasilerle birlikte müştekiler Ayşe Ateş, Saniye Ateş, Selma Ateş, Sevda Ateş ve Selman Bozkurt da duruşmada hazır bulundu. Önceki günkü duruşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Bay Kemal nerede" diye bağıran sanık Doğukan Çep bugün de dengesiz hareketlerine devam etti. Sanık Çep, duruşma başladığında yoklama alınırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce yaptığı "Buradayım" sözlerine benzer şekilde "Buradayım" şeklinde seslendi.

HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) – Sinan Ateş davasının 3'üncü duruşması başladı. Duruşmayı takip eden siyasilerle birlikte müştekiler Ayşe Ateş, Saniye Ateş, Selma Ateş, Sevda Ateş ve Selman Bozkurt da duruşmada hazır bulundu. Önceki günkü duruşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Bay Kemal nerede" diye bağıran sanık Doğukan Çep bugün de dengesiz hareketlerine devam etti. Sanık Çep, duruşma başladığında yoklama alınırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce yaptığı bir açıklamada söylediği "Buradayım" sözlerine benzer şekilde "Buradayım" diye seslendi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in, Ankara’nın Çukurambar semtinde, 30 Aralık 2022’de, bir aracın arkasına saklanan tetikçi Eray Özyağcı tarafından silahla öldürülmesine ilişkin davanın 3 gün duruşması Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görülüyor.

Müştekiler Ayşe Ateş, Saniye Ateş, Selma Ateş, Sevda Ateş ve Selman Bozkurt duruşmada hazır bulundu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin ve Gene Başkan yardımcıları Mustafa Yeneroğlu, Mehmet Emin Ekmen ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan duruşmayı takip etmek için geldi.

Davanın üçüncü gününde sanık Umut Ersoy ve sanık avukatlarının dinlenilmesi bekleniyor. Duruşma salonunda yoklama alınırken azmettirici tutuklu sanık Doğukan Çep dengesiz hareketlerini sürdürdü. Duruşmanın ilk gününde duruşma salonunda "Bay Kemal nerede" diye bağıran sanık Çep, CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı bir açıklamada "Buradayım be buradayım. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım" sözlerini ima eder şekilde "Buradayım” diye seslendi.

Mahkeme Başkanı duruşmada sorun çıkartan kişilerin bir daha salona alınmayacağını belirtti. Mahkeme Başkanı ayrıca siyasi parti temsilcilerinin bir daha Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır gibi salonda duruşmaya müdahale etmesi halinde "davaya siyasi müdahale" olacağı gerekçesiyle salona alınmayacaklarını kaydetti.

Bugünkü duruşmada Sinan Ateş'e yönelik "toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçuna yardım etmekten yargılanan tutuklu sanık Umut Ersoy ve sanık avukatları dinlenecek.

Anka Haber Ajansı